Calabria | 40enne muore di paura

(Di giovedì 29 marzo 2018) Dallaci giunge una notizia che ha dell'assurdo: una donna di 40 anni è morta a causa dell'eccessiva preoccupazione per la sorella che era rimasta coinvolta in un pauroso incidente stradale., la sorella rimane coinvolta in un sinistro e leiHa quasi dell'assurdo quello che è accaduto in, precisamente in provincia di Cosenza, nella mattinata di lunedi 26 marzo. Una donna di 40 anni residente nella cittadina di Cassano allo Ionio, dopo aver saputo che la sorella era rimasta coinvolta in grave incidente stradale, è morta. La donna, dalle ultime informazioni che ci giungono, sembrerebbe che a causa della forte preoccupazione per le condizioni di salute della sorella, sarebbe stata colpita da un infarto e poco dopo è deceduta. La sorella era rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi presso il bivio di Caccianova, sulla strada provinciale 169 che ...