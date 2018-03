Cal Crutchlow | “Il doping non è solo ciclismo Diuretici presenti anche nel Motomondiale”

oasport

(Di giovedì 29 marzo 2018) Un semplice luogo comune. È diventato ormai comodo accostare la parolaal mondo del, visti i tantissimi casi che ci sono stati con il passare degli anni, ma c’è da direche quello delle due ruote su strada è uno degli sport più controllati. Ad esprimersi su ciò è uno che le due ruote le frequenta, in pista, e a su una moto: Cal, che è stato intervistato da Crash.net. “Quando si parla di, il primo sport al quale si pensa in modo istantaneo è il, ma sempre più spesso, purtroppo, sono molti gli sport coinvolti. Chi pensa che qui non ci sia chi usa sostanze, che prenda scorciatoie, è un illuso”. E prosegue, riferendosi al Motomondiale: “Penso che il sistema di test sia terribile. Penso che il modo in cui questo sistema è applicato a questo campionato non è assolutamente corretto. Non sto dicendo nulla di nuovo rispetto a ...