Caity Lotz nel finale di Arrow 6 | ultimo episodio movimentato con le sorelle Lance

(Di giovedì 29 marzo 2018) A pochi giorni dalle riprese degli ultimi episodi, ildi6 si tinge di novità e di graditi ritorni come quello dell'amata. Proprio lei è una delle "artefici" di Legends of Tomorrow e mentre ildella terza stagione sta ormai per volgere al termine, sembra proprio che la signorinatroverà nuovamente posto a Star City al fianco dell'amico (ed ex amante) Oliver Queen, ma perché?La bella Saradifarà una apparizione neldi stagione di6 in onda il prossimo 17 maggio negli Usa e un mese dopo, salvo cambiamenti, su Mediaset Premium. Non ci sono ancora dettagli su questa trama e questo significa che non ci rimane che fare una serie di congetture su quello che succederà.La prima cosa che viene in mente è proprio la possibilità che Sara sia chiamata per un incontro/scontro con la sorella Laurel che Quentin sta cercando di ...