Caffeina | come beneficiare delle sue proprietà senza avere disturbi del sonno o per la

(Di giovedì 29 marzo 2018) Laè la sostanza psicoattiva più consumata al mondo, dal forte potere energizzante e stimolante per il nostro cervello. Il solo profumo di caffè è sufficiente a farci svegliare e uscire dal piumone e iniziare bene la giornata. Molte persone, amanti del caffè, tendono ad abusare di questa sostanza non preoccupandosi minimamente se faccia bene o male alla salute. Allora cerchiamo di capire le dosi da non superare e i benefici che apporta all’organismo. Quando beviamo una tazzina di caffè, lapresente si diffonde rapidamente nel nostro corpo arrivando in una manciata di minuti al cervello, dove si lega ai recettori che di norma ricevono l’adenosina, una sostanza chimica prodotta dall’organismo che inducelenza. Ecco perché il caffè fa passare transitoriamente la sensazione di stanchezza: agisceun freno momentaneo all’impulso a dormire. ...