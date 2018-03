Bulletin of the Atomic Scientists | l’ex Segretario della Difesa William J Perry alla

Ecco perché manca davvero poco all’Apocalisse : il panorama nucleare al centro dell’attenzione in questo messaggio del Bulletin of the Atomic Scientists : La dichiarazione dell’Orologio dell’Apocalisse (Doomsday Clock) di quest’anno focalizza l’attenzione del mondo sulle attuali condizioni di sicurezza poste in serio pericolo ed esorta leader e cittadini a raddoppiare i loro sforzi per promuovere la salute e la sicurezza del nostro pianeta. È urgente che tutti prestino ascolto, secondo gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists, che si occupano di spostare le lancette dell’Orologio ...