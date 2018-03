Buffon | per Ronaldo stima illimitata

Juventus - Buffon pronto per Cristiano Ronaldo : 'Solo Trezeguet cinico come lui' : TORINO - ' Germania - Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma ...

Juventus - Buffon : 'Ho una stima illimitata per Cristiano Ronaldo' : TORINO - Gigi Buffon si è sottoposto a una raffica di domande dei tifosi sul profilo Facebook della Champions League. Il prossimo avversario in Champions è il Real e quando gli nominano Cristiano ...

“Gigi - vergogna”. Buffon - il gesto (a Ilaria D’Amico) che non piace. Sui social continua a girare questa foto accompagnata da un bel po’ di insulti per il portierone. Ma è davvero così grave? Ai “bacchettatori” l’ardua sentenza : Gigi ma che fai? Dove è finita tutta la tua signorilità? Un caso, senza dubbio non grave, che sta facendo discutere-commentare, tantissime persone in giro per l’Italia. Siamo a Torino, patria della Juventus. È qui che il campione del mondo Buffon, giustamente, fa la spesa insieme alla sua bella compagna Ilaria D’amico. Ma è proprio in questo frangente che capita “il fattaccio” (si fa per ridere, ndr). Ed eccolo super Gigi, mentre è ...

Alena Seredova/ Nozze in arrivo con Alessandro Nasi? Nuova serenità per l'ex di Buffon : Alena Seredova, intervistata dal settimanale Chi, dice no al matrimonio con Alessandro Nasi con cui l'amore continua e svela nuovi dettagli sulla separazione da Buffon.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:46:00 GMT)

Alena Seredova e la fine del matrimonio con Gigi Buffon : "Avrei preferito saperlo da lui - non dai giornali. Qualcosa ci disturbava" : TORINO - ?Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l?interessato o qualcun altro a me vicino?. Leggo.it torna a...

Alena Seredova/ "La separazione da Buffon? Vorrei non averlo scoperto dai giornali" - e su Alessandro Nasi... : Alena Seredova, intervistata dal settimanale Chi, torna a parlare della dolorosa separazione da Gianluigi Buffon e del rapporto col compagno Alessandro Nasi(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:33:00 GMT)

Seredova e l'addio di Buffon "Avrei voluto saperlo da lui" : La fine della storia con Gianluigi Buffon ha sicuramente segnato Alena Seredova. Ora in un bilancio dei suoi 40 anni la modella traccia un bilancio suy Chi e parla anche dell'addio al portiere della Juventus.Promesse"Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino". E ancora: "Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. Magari uno non si ...

"Buffon? Avrei voluto sapere da lui che era finita. I figli rimangono la priorità" : In occasione del suo quarantesimo compleanno, Alena Seredova si confessa in un'intervista a cuore aperto al settimanale Chi. Nell'intervista, in edicola da mercoledì 28 marzo, la showgirl parla anche dell'addio a Buffon.Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino.La Seredova prosegue cogliendo il lato positivo della tormentata ...

Seredova in tackle : 'Buffon? Avrei voluto sapere da lui che era finita' : 1 di 2 Successiva MILANO - A 40 anni è spesso tempo di bilanci e a questa 'regola' non sfugge Alena Seredova , che li ha compiuti il 21 marzo e si è confessata sul numero di 'Chi' in edicola da domani,...

Gianluigi Buffon : Tutto perfetto. Infografica : i numeri di un grande portiere : Ha poi iniziato a interessarsi al ruolo di portiere dopo aver visto la grande prestazione del portiere del Camerun Thomas N'Kono, durante la Coppa del Mondo 1990. Nel settore giovanile, il giocatore ...

Szczensy : 'Buffon? Se continuasse sarebbe un bene per lui e per la Juventus' : 1 di 3 Successiva TORINO - Un portiere è un portiere, cioè non può essere un tipo normale. E Wojciech Szczesny , ribattezzato 'Tek' dai compagni per non ingarbugliarsi la lingua chiamandolo, è un vero ...

Di Biagio prepara un'altra Italia. Perin scalza Donnarumma come vice Buffon? : Verso Inghilterra-Italia, punto Clari Può essere solo la presenza in un'amichevole, o invece potrebbe diventare il primo passo verso l'assegnazione dell'eredità di Gigi Buffon: martedì contro l'...

Agente Buffon : 'Tre candidati per sostituirlo in Nazionale - un favorito' : Il dispiacere per il mancato Mondiale c'è, ma poi il mondo va avanti e Buffon ha giocato altre 31 partite. Se vuoi fare questo lavoro, devi imparare a resettare e nonostante la delusione resti, è ...

Italia-Argentina - Buffon : 'Non sono qui per fare passerella' : Domani ci sarà anche Lionel Messi: un'occasione per chiedere al portiere a chi appartiene la palma di miglior calciatore del mondo, se a lui o a Cristiano Ronaldo. "sono due giocatori diversi, l'...