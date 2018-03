BREXIT | TRA UN ANNO L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA Theresa May predica

BREXIT - tra un anno esatto il Regno Unito lascerà l’Unione Europea : che cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

Tassa sulla plastica e signoraggio tra le ipotesi per coprire il buco della BREXIT : Il divorzio tra l'Unione europea e la Gran Bretagna si consumerà tra un anno, ma per Bruxelles è già tempo di strategie per capire come coprire il buco che si determinerà nel bilancio della Commissione quando il Regno Unito, secondo maggior contribuente, non darà più il suo apporto. Secondo quanto riporta il Financial Times la strategia prevede due azioni: una Tassa sulla plastica e prendere possesso dei ...

La BREXIT inciampa su un confine. Tra le due Irlande rischiano di tornare dazi e controlli : Prima della Brexit, nessuno prestava attenzione al "confine invisibile" tra la Repubblica d'Irlanda e Nord Irlanda: una linea immaginaria di 499 chilometri che taglia i campi, i fiumi, i ponti e perfino le case. "Facciamo colazione a Nord, e poi andiamo a dormire in Irlanda" scherzano i testimoni e il paradosso racconta la distensione tra i due paesi negli ultimi vent'anni. Ma dopo un'accelerata che sembrava aver sbloccato il lungo stallo nelle ...

BREXIT - trovato l’accordo sul periodo di transizione | Resta il nodo Irlanda : Brexit, trovato l’accordo sul periodo di transizione | Resta il nodo Irlanda Il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, parla della proposta europea di stabilire uno “spazio regolamentare comune senza frontiere interne” Continua a leggere L'articolo Brexit, trovato l’accordo sul periodo di transizione | Resta il nodo Irlanda proviene da NewsGo.

BREXIT - accordo sulla transizione. Si tratta ancora sul confine irlandese : BRUXELLES - I negoziati tra il Regno Unito e la Commissione europea hanno subito oggi qui a Bruxelles un'improvvisa accelerazione. Le parti si sono trovate d'accordo su una prima bozza di accordo di ...

BREXIT : trovato l'accordo sul periodo di transizione - ma resta il nodo Irlanda : "Abbiamo un testo legale" di accordo di addio per la Brexit che copre "la maggior parte delle questioni". Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Michel Barnier. l'accordo è "completo" su diritti dei ...

BREXIT - accordo UE-Regno Unito : intesa su periodo transizione fino a dicembre 2020 : Il Regno Unito e l'Unione europea hanno fatto "un passo decisivo" verso l'accordo sul divorzio del Regno Unito da Bruxelles. E' quanto ha detto Michel Barnier, responsabile dei negoziati Brexit per l'...

BREXIT in progress. C'è l'accordo su addio e transizione. Resta il nodo Irlanda : "Abbiamo un testo legale" di accordo di addio per la Brexit che copre "la maggior parte delle questioni". Lo ha annunciato il capo negoziatore Ue Michel Barnier. l'accordo è "completo" su diritti dei cittadini e conto del divorzio. Resta invece da chiudere la questione irlandese. "È una tappa decisiva ma Resta una tappa", ha avvertito Barnier.È stata trovata "un'intesa anche sul periodo di transizione di durata limitata" per ...