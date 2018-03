Brexit | May in tour invoca unità Gb

Brexit - May fa pressing su Bruxelles : Avanti negoziati su commercio : Teleborsa, - " E' tempo per i negoziatori UE di dare impulso al loro lavoro e discutere con noi di una futura partnership commerciale ed economica ". A parlare il premier britannico Theresa May che ...

Brexit - ecco il piano della May Ma l'intesa resta a rischio flop : Nessuna svolta decisiva, ma alcuni «duri» punti fermi per soddisfare soprattutto il fronte interno. eccoli: il Regno Unito, almeno fino a che sarà Theresa May a sedere a Downing Street, rispetterà il risultato del referendum e lascerà il mercato comune e l'unione doganale: «La vita cambierà e l'accesso ai mercati reciproci sarà ridotto rispetto a quello attuale». La Gran Bretagna, inoltre, non ...

May ammette - 'sulla Brexit non possiamo ottenere tutto' : ... è un accordo di libero scambio "ampio" e "profondo", "tagliato su misura" stando ai suoi auspici, forse addirittura senza precedenti al mondo. Ma 'solo' un accordo di libero scambio. Il punto di ...

May : Brexit per riprenderci confini - leggi e soldi : ...dell'Università del Sussex ha pubblicato una ricerca in cui vengono studiati i possibili esiti degli accordi che il Regno Unito potrebbe stringere con l'Unione Europea e il resto del mondo. In ...

Brexit - May : stop a libertà di movimento e a giurisdizione Corte Ue - : La leader britannica ha esposto a Londra il suo manifesto su come condurre l'addio all'Unione europea. Ha ribadito il suo no alla proposta di Bruxelles sul confine irlandese. Ma ha ammesso: "Non ...

Brexit - 5 punti della May per Bruxelles : 16.40 Cinque punti per un accordo con la Ue sulla Brexit. La premier inglese, May, nel suo manifesto sottolinea il "recupero del controllo dei nostri confini; la libertà di movimento delle persone è destinata a finire",dice, con un "arbitrato terzo che non sia la Corte Ue per derimere dispute commerciali." May considera incompatibile la presenza di LOndra nell'unione doganale tuttavia per evitare un confine "hard" con l'Irlanda "è possibile ...