Boxe | Europei U22 2018 | splende l’Italia femminile! Irma Testa | Rebecca Nicoli e

oasport

: L'Italia femminile brilla agli Europei U22: Testa, Nicoli e Martusciello conquistano la finale! - OA_Sport : L'Italia femminile brilla agli Europei U22: Testa, Nicoli e Martusciello conquistano la finale! - flamminiog : RT @OA_Sport: #boxe Valanga azzurra agli Europei Under22 in #Romania - OA_Sport : #boxe Valanga azzurra agli Europei Under22 in #Romania -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Prosegue l’ottimo Europeo Under 22 dell’Italia a Targu Jiu (Romania). Oggi erano in programma le semifinali femminili, con ben quattro italiane impegnate.avrà la possibilità di mettersi l’oro al collo nei 57 kg. La 21enne di Torre Annunziata si è liberata agevolmente della turca Us e domenica se la vedrà con la romena Cosma. Anchesalirà sul ring per la medaglia più preziosa, nei 64 kg: oggi si è imposta per 3-2 sulla polacca Barbuniska mentre domenica si dovrà confrontare con la turca Caliskan. Infine, nei 60 kg, Francesca Martusciello ha sconfitto per 4-1 la greca Pita guadagnandosi il pass per la finale contro l’irlandese Broadhurst. Sconfitta, invece, per Giulia Lamagna nei 54 kg, per mano dell’inglese Jones. L’azzurra si è fermata ad un passo dalla fine ma porta a casa una comunque meritata medaglia di bronzo, così come ...