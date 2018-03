Botte a moglie e figlia di 3 anni

Botte alla moglie - calcio in pancia al figlio di otto anni : 38enne arrestato : arrestato un 38enne di origini romene, dopo una lite con la moglie. Quest'ultima, prevedendo il pericolo che stava per correre, appena ha potuto è corsa via di casa portando con sé il bambino. I due ...

La moglie non vuole fare sesso - lui la massacra di Botte : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – Ha avuto fine, con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, lo stato di sevizie e schiavitù nel quale era finita una 73enne, ad opera del proprio marito, anche lui 73enne.L’uomo, spesso ubriaco, da anni ingiuriava la donna e l’aggrediva con calci e pugni, soprattutto quando questa si ...

Botte e minacce alla moglie - a processo ex gendarme vaticano : Roma, , askanews, - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: è questa l'accusa che ricade su un ex gendarme vaticano, il corpo di polizia della Santa Sede, nei confronti della moglie. ...

Botte alla moglie che vuole andare all'Università : Picchiata dal marito perché voleva iscriversi all'Università. E' accaduto a una donna bengalese che stanca dei comportamenti violenti dell'uomo ha sporto denuncia. La squadra mobile di Rimini ha dato ...

