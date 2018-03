Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 61% : ANSA, - Tokyo, 29 MAR - La Borsa di Tokyo termina la seduta in rialzo, grazie allo stop della manovra di apprezzamento dello yen e l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche nella penisola coreana. Il ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo a +1 - 11% : 03.31 La Borsa di Tokyo apre la seduta in rialzo, in scia allo stop dell'apprezzamento dello yen e malgrado la chiusura in territorio negativo degli indici azionari statunitensi. L'indice Nikkei guadagna l'1,11%, a quota 21.265,27, aggiungendo 233 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro, a quota 106,80, e sull'euro a un valore di 131.50.

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 34% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,34% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta... L'articolo Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,34% proviene da Roma Daily News.

Borsa - Tokyo cede in apertura l'1 - 94% : 02.28 La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, dopo la nuova contrazione degli indici azionari statunitensi appesantiti dalla tecnologia, in particolare dalle azioni di Facebook. L'indice Nikkei cede l'1,94%, a quota 20.904,14, lasciando sul terreno 413punti. Sul mercato valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro in scia alla nuova instabilità, a quota 105,40, così come sull'euro, poco sotto a un valore di 131.

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +2 - 65% a 21.317 punti : La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in netto rialzo, in scia al recupero di lunedì degli indici azionari statunitensi, grazie all'attenuarsi delle aspettative di ulteriori ritorsioni ...

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 72% : ANSA, - Tokyo, 26 MAR - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni dopo la correzione che è concisa ...

Borsa : Asia volatile - Tokyo +0 - 7% : ANSA, - MILANO, 26 MAR - La settimana di Borsa inizia in calo in Asia ma un rimbalzo dei future statunitensi, in scia al quale i listini hanno ridotto le perdite sul finale di seduta, lascia ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo : indice Nikkei +0 - 72% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Tokyo a inizio settimana, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,72% a 20.766,10 punti.

Borsa - Tokyo apre in calo dello 0 - 87% : 04.36 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, appesantita dalla contrazione registrata venerdì a Wall Street,sulle aspettative di maggiori ritorsioni commerciali tra Washington e Pechino, dopo le imposizioni tariffarie decise da Trump. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,87%, a quota 20.439,37, cedendo 178 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza maggiormente sul dollaro, trattando a ...