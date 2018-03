BOOM! Ermal Meta al Serale di Amici 2018

davidemaggio

: ??BOOM! #ErmalMeta al Serale di #Amici17 Farà parte della Commissione Esterna - davidemaggio : ??BOOM! #ErmalMeta al Serale di #Amici17 Farà parte della Commissione Esterna - orgullokope : RT @davidemaggio: ??BOOM! #ErmalMeta al Serale di #Amici17 Farà parte della Commissione Esterna - serena42466638 : RT @davidemaggio: ??BOOM! #ErmalMeta al Serale di #Amici17 Farà parte della Commissione Esterna -

(Di giovedì 29 marzo 2018)No a X Factor, sì ad. Possiamo annunciarvi che il vincitore in carica (con Fabrizio Moro) del Festival di Sanremo,, sarà aldel talent di Canale 5, al via sabato 7 aprile, scelto da Maria De Filippi come uno dei ‘commissari’ esterni chiamato a giudicare gli allievi. Il cantautore albanese ha accettato di restare ad, dove lo scorso anno – sempre nella fasedel programma – sedeva in giuria insieme ad Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Quest’anno, in virtù delle modifiche apportate al meccanismo,sarà nella commissione esterna di, composta da rappresentanti dello spettacolo italiano, dalla danza al cinema, dal canto alla tv, che in ogni puntata giudicheranno le performance dei talenti delle due squadre, insieme alla commissione interna (formata dai professori) e al ...