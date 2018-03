Bologna | operaio muore folgorato mentre lavora sulla linea elettrica della ferrovia

Incidenti sul lavoro - operaio muore folgorato a Bologna : Incidenti sul lavoro, operaio muore folgorato a Bologna L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo, 56 anni dipendente di una ditta appaltatrice, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava operando sulla linea elettrica vicino a bivio Navile. Aperta inchiesta interna dalle ...

