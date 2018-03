: Incidente sul #lavoro a #Bologna, #operaio muore folgorato #incidentisullavoro - Agenzia_Ansa : Incidente sul #lavoro a #Bologna, #operaio muore folgorato #incidentisullavoro - repubblica : Bologna, operaio travolto e ucciso in A14 da un pirata [news aggiornata alle 13:06] - RaiNews : Incidenti sul lavoro, operaio muore #folgorato a #Bologna ? -

Unè mortola scorsa notte mentre lavorava in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di 'bivio Navile', alla periferia di. La vittima aveva 56 anni; originario di Napoli, lavorava per una ditta appaltatrice, la'Sifel'. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40: l'uomo sarebbe statoda una forte scarica. Per accertare la dinamica dell'incidente è stata avviata un'inchiesta interna da parte delle Ferrovie, oltre alle indagini della Polizia Ferroviaria.(Di giovedì 29 marzo 2018)