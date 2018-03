Bologna | Mirante da brividi | “ecco cosa è successo dopo la morte di Astori”

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ladi Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il portiere del, ecco le dichiarazioni dada parte del portiere nell’intervista concessa a Il Messaggero: “c’è stato uno smarrimento nello spogliatoi. Un senso di impotenza, di vuoto, che ci ha coinvolti in prima persona. Io ho conosciuto Davide in Nazionale. Questa tragedia ci ha toccato perché è stato un episodio che lo ha coinvolto nella nostra quotidianità. In un ritiro… Mi sono sentito indebolito. A volte la notorietà, lo star bene, gli allenamenti ti fanno credere invincibile. Vedere unadel genere, per me che ho avuto quel problema, mi ha indebolito. Ancor di più per il ragazzo che era. Era uno di noi, Davide. A volte non mi capacito di come la Fiorentina faccia ad andare avanti. Il mio problema? “Ho trovato un equilibrio quando ho capito le cose si stavano ...