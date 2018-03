Bologna | aggressione omofoba in centro Il sindaco Merola | “Ignobile pestaggio aggravato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Uno studente inglese ain Erasmus è stato vittima di un’domenica sera, in piazzetta San Giuseppe, a due passi da via Indipendenza. Gli aggressori sono tre italiani, che si sono avvicinati in macchina e l’hanno prima insultato, poi picchiato e derubato, causandogli un trauma cranico e la rottura del setto nasale. Tutto perché a loro dire “aveva l’aria da frocio“, come riferisce Repubblica. Ma la cosa che lo ha “sconvolto di più” è stata l’indifferenza dei passanti, come lui stesso ha raccontato al quotidiano: “Attorno era pieno di gente – ricorda – io gridavo aiuto ma nessuno mi ascoltava. Mi sarò avvicinato a sei o sette persone prima che una ragazza mi desse una mano, chiamando il 112. Dal centralino le hanno risposto che se l’era già conclusa non potevano ...