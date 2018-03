Bollette | da aprile più convenienti quelle di luce e gas

Bollette più leggere dal primo aprile : -8% luce - -5 - 7% gas : Netto calo nel secondo trimestre del 2018 della bolletta di luce e gas. In base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità dell'Energia, dal primo aprile per la famiglia-tipo il costo dell'elettricità diminuirà dell'8% e quello del gas del -5,7%. Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono determinate dal calo delle quotazioni sui mercati all'ingrosso.Nel dettaglio, segnala l'Autorità di regolazione per energia, reti e ...

Bollette - ad aprile arrivano i risarcimenti - ecco quanto ci sarà restituito : Per le Bollette a 28 giorni emesse dopo il 23 giugno 2017, l’Agcom ha trovato la soluzione che probabilmente tiene contenti tutti. Le compagnie telefoniche che sono state condannate a risarcire i propri clienti che hanno pagato di più con il meccanismo della fatturazione a 4 settimane ed i clienti che dovrebbero rientrare di quanto perduto. Tutte le compagnie infatti hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’ordine di restituire i soldi ...

Bollette a 28 giorni - ad aprile i rimborsi : "Dovranno essere totali" : Bollette a 28 giorni, rimborsi e sconti. L'AgCom interviene con una nota per fare un po' di chiarezza in vista delle Bollette di aprile sul limite massimo di 15 giorni per il reintegro agli utenti. ...

Rischio caos Bollette dall ’11 aprile : ecco perché : In queste ultime settimane, il settore delle bollette energetiche ha registrato diversi problemi, a partire dall’incremento dei costi di luce …