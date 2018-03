Boeing nel mirino degli hacker | colpita da virus WannaCry “Attivate contromisure”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il principale produttore aerospaziale statunitenseCompany è stato colpito dagli. L’azienda ha ammesso che alcuni dei suoi computer sono stati infettati dalinformatico, lo stesso che ha infettato migliaia di sistemi operativi lo scorso anno in 150 Paesi del mondo. Il quotidiano Seattle Times ha divulgato una nota scritta da Mike VanderWel, ingegnere capo del dipartimento per la produzione di aerei commerciali, che ha mobilitato tutti gli esperti della società invitandoli a collaborare per mitigare l’effetto del. L’infezione avrebbe avuto origine a North Charleston, in Carolina del Sud: “Ho sentito che i 777 (bracci robotici di assemblaggio) potrebbero essere bloccati“, ha dichiarato il manager, indicando che ilpotrebbe estendersi alle funzioni di produzione e di testaerei ed eventualmente agli stessi software dei ...