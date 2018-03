Boeing colpita da virus Wannacry

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) San Francisco, 29 mar. (AdnKronos/Xinhua) – Il principale produttore aerospaziale statunitenseCompany ha ammesso che alcuni dei suoi computer sono stati colpiti dal famigeratoinformatico, che ha causato un ondata di panico in tutto il mondo lo scorso anno: a riferirlo sono media locali. Secondo il quotidiano Seattle Times, nello stato di Washington, un ingegnere dellaCommercial Airplane avrebbe dato l’allarme sulmartedì scorso mettendo in guardia dal fatto che ilavrebbe potuto colpire le apparecchiature utilizzate nei test funzionali di aeroplani pronti a essere lanciati e potenzialmente “diffuse in software per aeroplani”. L’allarme era contenuto in un memo di Mike VanderWel, chief engineer aCommercial.Tuttavia dirigenti dellahanno dato assicurazioni già ieri sul fatto che l’attacco virale ...