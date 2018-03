Beyoncé morsa al volto - è giallo sul web : chi è stato? : giallo a Hollywood dove il rumor serpeggia da giorni. E in rete non si parla d'altro. #WhoBitBeyonce? ossia "Chi ha morso Beyoncé "? E' diventato un caso il morso che...

Beyoncé morsa in faccia da un’attrice - il racconto di Tiffany Haddish delle feste folli di Queen Bey : La vicenda di Beyoncé morsa in faccia da un'attrice durante un party ha fatto il giro del mondo dopo l'intervista di Tiffany Haddish alla rivista GQ. A quanto pare, Queen Bey non è intoccabile ed inavvicinabile come sembra, se qualcuno qualche mese fa si è perfino azzardato a darle un morso in pieno viso. A raccontare l'aneddoto è stata l'attrice e comica americana Tiffany Haddish, amica dei Carter, che ha ricordato l'incidente avvenuto lo ...