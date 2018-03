BEAUTIFUL Eric mettele cose in chiaro con Ridge | lui non è suo figlio! Anticipazioni

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : Bill si sveglia dal coma - Ridge in carcere : Dopo che un misterioso attentatore gli ha sparato alle spalle riducendolo in fin di vita, Bill Spencer si sveglia dal coma. L’editore è convinto che a volerlo morto sia Ridge Forrester, così per lo stilista scattano immediatamente le manette. Questo è ciò che sta accadendo a The Bold and The Beautiful, nelle attuali puntate americane! Non solo: Bill si dovrà confrontare con alre persone, primo fra tutti il figlio Liam, che ha scoperto ...

BEAUTIFUL anticipazioni : è stato LIAM a sparare a BILL??? [Puntate americane] : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer ha iniziato a ricordare degli eventi sulla notte dello sparo che ha rischiato di uccidere suo padre LIAM: si tratta di brevi flash che hanno iniziato ad emergere nella sua mente per puro caso, a seguito di un incidente apparentemente banale ma che potrebbe avergli fatto recuperare una parte di memoria importante (e che neanche lui sapeva di aver perso). In pratica il ragazzo, avendo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : STEFFY parla con BILL per scagionare RIDGE : Nelle recenti puntate americane di Beautiful STEFFY Forrester Spencer, nel tentativo di scagionare papà RIDGE, è direttamente andata alla fonte per ottenere delle risposte: il suocero BILL. La ragazza ha fatto visita all’editore, ricoverato in ospedale ma uscito dal breve coma seguito allo sparo che lo ha quasi ucciso, per ottenere conferma dell’innocenza del genitore. STEFFY non è affatto convinta che BILL abbia visto RIDGE ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : THORNE riuscirà ad avere il controllo della Forrester? : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, l’attuale vicenda portante della narrazione, ovvero il tentato omicidio di Bill Spencer, potrebbe dare origine ad una costola secondaria orientata sul tema del business (ovvero una storyline sul controllo della Forrester Creations) e potrebbe coinvolgere THORNE Forrester. Come anticipatovi, l’uomo farà visita a Ridge, messo dietro le sbarre in quanto indagato per lo sparo che ha quasi ...

BEAUTIFUL : RIDGE IN CARCERE - ecco chi vuole proteggere… [anticipazioni americane] : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo riportato, RIDGE Forrester verrà arrestato e, una volta in prigione come sospettato per il tentato omicidio di Bill Spencer, l’uomo ad un certo punto deciderà di proteggere qualcuno: Quinn Forrester! La designer non ha un vero alibi per il momento dello sparo a Bill: furiosa con l’editore per la rabbia riservata a Wyatt e dopo aver manifestato il suo rancore ad Eric, ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : un addio inaspettato : anticipazioni Beautiful, puntate americane: è stata Pam a sparare a Bill? Intrighi, passioni, vendette, nuovi amori: tutto questo è Beautiful, una delle soap più longeve della storia della televisione. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un addio inaspettato: Courtney Hope, l’attrice che interpreta Sally Spectra, lascerà la soap. Il suo è un addio o un arrivederci? E’ stata la stessa attrice a dare l’annuncio ...

Anticipazioni BEAUTIFUL - trame americane : Bill Spencer in pericolo di vita Video : Eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda Beautiful [Video]. La serie televisiva in onda in Italia da circa 30 anni continua a tenere incollati alla TV milioni di telespettatori, intenti a re le vicende amorose degli Spencer dei Forrester. Nelle attuali puntate italiane, Bill ha visto il ritorno in America di sua sua nipote Carolina. La giovane, dopo la separazione da Thomas si è trasferita insieme a Duglas da sua madre a Parigi ...

Anticipazioni BEAUTIFUL - trame americane : Bill Spencer in pericolo di vita : Eccoci con un nuovissimo appuntamento che riguarda Beautiful. La serie televisiva in onda in Italia da circa 30 anni continua a tenere incollati alla TV milioni di telespettatori, intenti a seguire le vicende amorose degli Spencer dei Forrester. Nelle attuali puntate italiane, Bill ha visto il ritorno in America di sua sua nipote Carolina. La giovane, dopo la separazione da Thomas si è trasferita insieme a Duglas da sua madre a Parigi cercando ...

BEAUTIFUL - episodi prossima settimana : duro scontro tra Eric e Ridge : Anticipazioni Beautiful, 26-31 marzo: Brooke delusa da Bill Beautiful, una delle soap opera più longeve della storia, continua ad appassionare ogni giorno i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful dal 26 al 31 marzo svelano che ci sarà la resa dei conti tra Ridge ed Eric. Bill vuole distruggere Sally Spectra. Quando sua nipote Caroline torna a Los Angeles racconta una bugia a Thomas per farlo ritornare da lei. Nel frattempo ...

BEAUTIFUL : BILL AMA STEFFY ma fa una promessa a… [Anticipazioni americane] : Come c’era da immaginare, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Liam Spencer non è stato affatto felice di aver scoperto che il padre BILL aveva fatto una proposta sentimentale a sua moglie STEFFY la notte in cui poi gli hanno sparato. Ve lo avevamo anticipato: Hope ha deciso di informare Liam dell’accaduto, mandando su tutte le furie STEFFY che non solo si è risentita con Brooke per aver di nuovo riferito alla figlia le ...

BEAUTIFUL Anticipazioni 24 marzo 2018 : Sheila chiede un bacio a Eric : Nessuno sa dove si nasconda il Forrester tranne Steffy. La Carter, intanto, continua a tessere la sua tela.

BEAUTIFUL trame 26-31/03 : Caroline gravemente malata - Eric rinnega Ridge Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su ''#Beautiful'', la soap opera amEricana, che ha appena visto il bacio tra Sheila e Eric [Video]. Le trame settimanali dal 26 al 31 marzo ci svelano che Thomas restera' scioccato dopo una rivelazione di Bill, mentre Ridge e Eric avranno uno scontro senza precedenti. Anticipazioni ''Beautiful'' al 31-03: Caroline è molto malata Le anticipazioni delle puntate [Video]di ''Beautiful'', ...

BEAUTIFUL - Eric : ‘Ridge non sarai mai più mio figlio’. Anticipazioni trame dal 26 al 31 marzo : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera amEricana, in onda fin dall’ormai lontano 1987. Dopo il matrimonio tra Brooke e Bill e il ritorno di Sheila, nuove vicissitudini travolgono la famiglia Forrester e tutti i personaggi che ruotano attorno all’omonima casa di moda. Ecco le Anticipazioni di Beautiful, lo show con appunto Ridge e Brooke in onda da lunedì 26 a ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : la rabbia di Caroline verso Bill : Altro breve rientro nel cast di The Bold and The Beautiful! Al ritorno di Pierson Fodé, alias Thomas Forrester, farà seguito quello di Linsey Godfrey, che presta il volto a Caroline Spencer. La nipote di Bill, che si è vista sfumare il sogno di una famiglia, si recherà in ospedale, per scaricare tutta la sua rabbia contro Mr Dollar. E giungerà quasi ad un gesto estremo. Vediamo insieme tutte le anticipazioni delle puntate in onda negli Stati ...