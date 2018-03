Barbara d’Urso assente al funerale di Fabrizio Frizzi “Avrei voluto essere lì” | ecco

“Volevo andare - ma…”. Funerale di Fabrizio Frizzi - Barbara d’Urso non c’era. Mancava solo lei praticamente e la sua assenza non è certo passata inosservata. Ma è Carmelita stessa a spiegare il motivo : Ai funerali di Fabrizio Frizzi, il conduttore gentile che si è spento nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea di Roma a seguito di un’emorragia cerebrale, lei, Barbara D’Urso, era una dei grandi assenti. Impossibile nominare tutti i vip che alle 12 di mercoledì 28 marzo hanno raggiunto la chiesa degli Artisti, a Roma, per dare un ultimo saluto a Frizzi. Tra gli altri, c’erano ...

Craig Warwick dà buca a Domenica Live ma è in studio all’Isola. Barbara d’Urso l’aveva ‘predetto’ : Domenica Live - Barbara D'Urso Barbara D’Urso non vede gli angeli ma non sbaglia le “previsioni”. Craig Warwick era regolarmente in studio durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto); eppure soltanto due giorni prima il sensitivo aveva declinato l’invito a Domenica Live, presentando a Barbara D’Urso una sorta di “giustificazione” in cui parlava di un ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso dice la sua sul corna-gate : Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque perplessa sul corna-gate E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la seconda parte del programma condotto da Barbara d’Urso è stato dedicato interamente al reality show vip L’Isola dei Famosi. Tanti gli ospiti invitati oggi in studio dalla popolare conduttrice, tra i quali Paola Caruso, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti e la ex naufraga Cecilia Capriotti. Come molti ...

Nel segno della nostalgia il primo spot del Grande Fratello con Barbara D’Urso : Indietro 27 marzo 2018 2018-03-27T15:30:59+00:00 ROMA – È nel segno della nostalgia il primo spot del Grande Fratello con Barbara D’Urso. La conduttrice sarà alla guida della nuova edizione non vip del reality che partirà ad aprile. Un ritorno gradito da molti fan del programma che l’hanno seguita per ben tre edizioni: dalla terza alla quinta. […]

“Ma che fa…”. Barbara d’Urso - la gaffe sui social è servita. Sull’account di Carmelita spunta il ‘’fatto’’ ed è subito delirio (Ahia!) : Barbara D’Urso e il mistero di Instagram. La popolare conduttrice di ”Domenica Live” e ”Pomeriggio Cinque” è finita nell’occhio del ciclone per alcuni fatti legati proprio al suo account ufficiale del social delle foto. Il profilo di Carmelita è ovviamente seguitissimo – un milione e trecentomila follower – e la conduttrice aggiorna sempre con foto che documentano i sui programmi o la sua ...

Barbara d’Urso : “Mi ha detto che lottava come un leone” : Barbara d’Urso: “Mi ha detto che lottava come un leone” A Pomeriggio Cinque il ricordo della conduttrice: “Ci siamo scritti qualche giorno fa. Lui era davvero una persona perbene” Continua a leggere

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso rende omaggio a Fabrizio Frizzi : Barbara D’Urso dedica Pomeriggio Cinque a Fabrizio Frizzi Barbara D’Urso è tornata oggi in onda con la prima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Niente applausi e nessun ringraziamento per gli ascolti trionfali che ha registrato ieri la puntata di Domenica Live. La conduttrice ha deciso di dedicare l’intera trasmissione a Fabrizio Frizzi, parlando e chiacchierando di lui, mostrando delle immagini mai viste sul conduttore, ...