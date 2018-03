Ballando con le stelle | Raimondo Todaro si giustifica dopo le critiche

lanostratv

: “Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando” -Fred Astaire ?? - ThomasOfficial : “Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando” -Fred Astaire ?? - AmiciUfficiale : Una performance con il piano o piena d'energia ballando sul palco? Secondo voi come deve essere il Serale di Emma?… - zazzatweet : 'Canto di un compagno errante' di Béjart e 'Proust (ou Les intermittences du coeur)' di Petit sono capolavori incon… -

(Di giovedì 29 marzo 2018)si difende dallesucon leha rotto il silenzio sulla polemica che lo ha visto protagonista acon le. Il ballerino, che quest’anno affianca Giovanni Ciacci, ha dovuto mandar giù il giudizio poco lusinghiero di Ivan Zazzaroni che nella prima puntata del talent lo aveva penalizzato con uno zero come voto. Intervistato dal settimanale Oggi,ha ammesso: “Ho pensato che il pubblico dovesse abituarsi alla presenza in pista di due uomini. Perciò ho detto: cominciamo col fare Gene Kelly e Fred Astaire, così la gente ci fa l’occhio”.hato così la decisione di debuttare acon le13 presentando un duo piuttosto che una coppia. Ivan Zazzaroni infatti ha contestato proprio questo aspetto alla prima performance di Giovanni Ciacci e. ...