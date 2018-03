Ballando con le stelle | Milly Carlucci in lacrime per l’amico Fabrizio

Blastingnews

: “Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando” -Fred Astaire ?? - ThomasOfficial : “Non dimostro il mio amore con un bacio, lo dimostro ballando” -Fred Astaire ?? - ChiaraMaff : Su @Corriere @milly_carlucci racconta la sua amicizia con Frizzi, e si augura che possa non andare in onda sabato c… - AmiciUfficiale : Una performance con il piano o piena d'energia ballando sul palco? Secondo voi come deve essere il Serale di Emma?… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) A seguito di un’intervista rilasciata ad uno noto quotidiano,ha deciso di parlare del suo rapporto conFrizzi. Durante l’intervista la conduttrice dicon leha voluto ricordare il suo rapporto di stretta amicizia con il suo amicoma non ha potuto tralasciare delle belle parole per la moglie Carlotta. Per due giorniha cercato di trattenere la commozione, ma quando ieri in chiesa durante le esequie gli è stato chiesto di leggere un versetto della Bibbia, è scoppiata inper il troppo dolore. La conoscenza traè di lunga data, bisogna infatti tornare indietro di molti anni. Laracconta: “Quando io eci siamo visti per la prima volta era perché insegnavo pattinaggio nell’istituto frequentato anche dal conduttore e loro che a quel tempo erano dei ragazzini di 15-16 si mettevano in finestra per ...