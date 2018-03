Azione alla XCOM e strambi animali mutanti in 30 minuti di Mutant Year Zero | Road to Eden

Smeriglio : 3 elicotteri in più in dotAzione alla Protezione Civile : Roma – Di seguito le parole di Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio con delega al Coordinamento dell’attività Giunta sulla Protezione Civile. “Siamo pronti a dare il nostro contributo per un ulteriore impulso alla Protezione Civile regionale”. “Il lavoro è partito immediatamente con il direttore dell’Agenzia regionale, Carmelo Tulumello. E nei prossimi giorni incontrerò tutto il ...

Moutier - BE - : esecutivo chiede alla ConfederAzione di intervenire : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Stati Uniti - scendono a sorpresa le richieste di sussidi alla disoccupAzione : scendono facendo meglio delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli States nella settimana al 24 marzo. I "claims" sono scesi di 12 mila unità a 215 mila rispetto ai 227mila ...

“Sto ca***”. Isola - la furia del naufrago. È successo alla fine della puntata - quando le telecamere non inquadravano. Quella reAzione ha creato scompiglio e il diretto interessato si è dovuto chiudere in confessionale per contenersi. Altissima tensione : Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate sull’Isola. Prima segregate sull’Isola non che non c’è, sono state riavvicinate agli altri concorrenti che, però, non hanno per niente gradito il rientro delle due le quali però risultano “sospese”. Nel senso che sarà il pubblico, con il televoto, a decretare che cosa ne sarà di loro. Intanto, però, il loro ritorno “in comunità” ha creato moltissimi problemi. Subito dopo la ...

Obbligazioni " NormalizzAzione alla vigilia del lungo weekend : Nel pomeriggio, poi, una raffica di dati provenienti dagli Usa forniranno ulteriore materiale per capire il vero stato dell'economia a stelle e strisce dove alcuni modelli econometrici utilizzati da ...

Filippo Nardi sorride alla commemorAzione di Fabrizio Frizzi : evento shock : La puntata dell'Isola dei famosi andata in onda ieri, martedì 27 marzo ha lasciato tutti senza parole. Come tutti i telespettatori avranno appreso, lunedì sera è, purtroppo, venuto a mancare il conduttore Fabrizio Frizzi. Il presentatore era malato e a seguito dell'ischemia che lo ha colpito ad ottobre, le sue condizioni di salute erano seriamente compromesse. La gravità della questione ha raggiunto l'apice nella notte di lunedì 26 marzo quando ...

Arnaud Beltrame - per Macron "E' come Giovanna D'Arco"/ Presente anche Sarkozy alla commemorAzione : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe di Trebes, Macron: “Simbolo dello spirito francese di resistenza”. Omaggio della Francia al poliziotto che ha salvato la donna ostaggio(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Forte emozione alla commemorAzione dei piloti polacchi caduti nei cieli di Brindisi : Brindisi - Si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 28 marzo, la cerimonia di commemorazione dei piloti polacchi caduti a Brindisi il 6 gennaio del 1944 di ritorno da una missione di volo su ...

Arcore - discute con dei ragazzi davanti alla stAzione e cade : grave 72enne : Uno scambio di parole e poi qualche spintone. Ci sarebbe un alterco all'origine dei soccorsi a un uomo di 72 anni caduto privo di conoscenza davanti all'ingresso della stazione di Arcore nel ...

Diritto alla monetizzAzione delle ferie non godute : Nella scuola pubblica le ferie, per i docenti con contratto a tempo determinato, sono sempre state di difficile godimento: le ferie infatti possono essere godute solo nei giorni di “sospensione dell’attività didattica”, eccettuati 6 giorni all’anno nei quali il lavoratore deve comunque trovare un sostituto (Art. 13 CCNL). Spesso quindi le ferie (per chi aveva […] L'articolo Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute proviene da ...

“L’angoscia in un volto”. La disperAzione di Rita. Al funerale di Fabrizio Frizzi c’erano tutti e non poteva mancare la Dalla Chiesa - l’ex che non lo ha mai dimenticato : “Il suo dolore è stato straziante” : Una splendida mattina di sole, piazza del Popolo è gremita di persone, ma la ricorrenza è triste. Roma ha salutato così Fabrizio Frizzi che si è spento nella notte tra il 25 e il 26 marzo all’ospedale Sant’Andrea. Alla Chiesa degli Artisti per rendergli omaggio c’erano proprio tutti, dai comuni cittadini, ai colleghi, agli amici, fino alle persone care, quelle più strette. Ma una cosa ha unito tutti: una più che visibile commozione. La ...

Pallavolo e disabilità : a Monterotondo una partita per la vera integrAzione : Monterotondo , ROMA, - 'Integriamoci… con il volley! La rete è la nostra unica barriera'. Giovedì 29 marzo alle ore 10.00 presso il palazzetto dello sport di Monterotondo , in via Monviso, ci sarà una bellissima e divertente partita di Pallavolo integrata, nell'ambito di 'Giocare insieme: Volley Team Monterotondo e il Pungiglione per l'inclusione ...

Sesso e tumori - la relAzione pericolosa : il boom di nuovi casi in Italia di cancro alla gola : La cattiva notizia è che nello scorso anno in Italia i nuovi casi accertati dei tumori della gola causati dal Papilloma Virus sono stati 1.900, di cui ben 1.500 negli uomini, ed almeno il doppio sarebbero quelli ancora silenti, ossia quei carcinomi dell’oro-faringe che si stanno sviluppando e che al