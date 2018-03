AVELLINO-PARMA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

AVELLINO Parma/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Avellino Parma: Info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra irpini in crisi ed emiliani in crescita(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:30:00 GMT)

AVELLINO - Parma : ecco le probabili formazioni : Nella partita di questa sera che vedrà l'Avellino impegnato al Partenio-Lombardi contro il Parma, Walter Novellino sembra orientato ad abbandonare il 3-5-2 visto nell'ultimo match per tornare al 4-4-2.

Probabili Formazioni AVELLINO-Parma - 33^giornata Serie B 29-03-2018 : Dopo la vittoria contro il Foggia , il Parma si prepara a sfidare l’Avellino. Il match valido per la 33^giornata di Serie B, andrà in scena giovedì 29 marzo con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.30. Non sarà semplice per il Parma la trasferta contro l’Avellino. Infatti, la squadra allenata da Novellino nonostante una classifica non troppo sorridente esprime un buon calcio, riuscendo a fermare anche la capolista Empoli. ...

Serie B Parma - D'Aversa : «Conosciamo pregi e difetti dell'AVELLINO» : Parma - "La formazione non l'ho ancora decisa, ma Calaiò e Ceravolo come giocatori sono compatibili". Roberto D'Aversa , tecnico del Parma , in conferenza stampa non rivela l'undici che ha in mente ...

Serie B : ecco come giocheranno Parma - Foggia - Carpi e AVELLINO - dopo il mercato Video : Chiuso il mercato [Video] invernale 2018, oggi 2 febbraio è tempo di primi bilanci per le formazioni del campionato di Serie B. come al solito, sara' poi il campo da gioco l'unico e infallibile giudice che premiera' o meno le scelte operate dai club. Ma, almeno sulla carta, si possono esprimere pareri oggettivi sulle squadre che hanno messo a segno i maggiori colpi, meritando l'oscar del mercato. Al Parma, l'oscar del mercato E' il caso del ...