Auto contro la polizia | attentatore in fuga | paura al confine Italia-Francia

Francia - con l'Auto contro i gendarmi poi fugge : nessun ferito : Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Lo si...

Auto contro soldati in Francia : nessun ferito - il conducente fugge : Un'Auto ha tentato di investire alcuni militari francesi a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Il tentativo di investimento, che non ha provocato feriti, è avvenuto nei pressi della caserma che alloggia il 7° battaglione di cacciatori alpini. L'individuo alla guida del veicolo, una Peugeot 207 nera, è fuggito dopo aver insultato un secondo gruppo di soldati.

Genova - Auto contro bus : 1 morto e 5 feriti : È di un morto e cinque feriti il bilancio di un grave incidente tra un'auto ed un autobus avvenuto nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia a Bogliasco, nel levante di Genova. Secondo una prima...

INCIDENTE STRADALE/ Nervi-Bogliasco - scontro tra Auto e corriera Atp : un morto e 5 feriti (28 marzo 2018) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:46:00 GMT)

Verona - perde il controllo dell’Auto e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Marco Agnello, 19enne originario di Palermo, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. È successo in provincia di Verona, dove risiedeva da anni. Secondo gli inquirenti, che ancora devono ricostruire la dinamica, l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità.Continua a leggere

Bogliasco - scontro tra Auto e corriera : Drammatico schianto questa mattina a Chiavari, un altro nel pomeriggio sull’Aurelia tra Nervi e Bogliasco. Il post del Comune di Sori: «Nel tratto forti code e rallentamenti»

Ladro maldestro scappa in Auto - sbatte contro un palo della luce e fugge a piedi : Se non si trattasse di vita reale la scena potrebbe ricordare in qualche modo uno degli episodi dei cartoon di Will Coyote . Protagonista della vicenda un Ladro maldestro e sfortunato, che ha tentato ...

Moto contro Auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...

Controlli di Pasqua intensificati Trovati Auto e rame rubati : Durante i Controlli, intensificati in questo periodo, sono stati Trovati dalla compagnia dei Carabinieri di Verolanuova auto e rame rubati. Posti di controllo Aumentati i posti di controllo nell'...

Scontro Auto tir : muore una donna : Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto sulla ex statale Goitese nel Comune di Porto mantovano. Lo Scontro tra auto e tir.

Torino - Auto finisce contro un palo e prende fuoco : morto un uomo di 52 anni : Marco Pagliarin, operaio di 52 anni, è morto in un incidente stradale verificatosi lungo la statale 26 a Caluso, in provincia di Torino. L'auto che guidava è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un palo della luce prima di prendere fuoco. Al lavoro i vigili del fuoco per liberarlo dall'abitacolo in cui era rimasto incastrato.Continua a leggere

Finisce contro un muro e resta incastrato nell'Auto : Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall'abitacolo un uomo di 47 anni che, uscito di strada per cause non note al momento, ha terminato la corsa incastrandosi contro un ...

Reggio Emilia - scontro tra furgone e Auto : 11 feriti - gravi due bimbi di 5 e 7 anni : È di 11 feriti, di cui 10 in codice rosso, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte al confine tra Reggio Emilia e CorReggio. In rianimazione sono finiti due bimbi di 5 e 7 anni, insieme ad una donna di 58, ma sono rimasti coinvolti nello scontro anche un neonato e un'altra bimba di 9.Continua a leggere

Auto contro pedone in via Anagnina : morto 81enne : Roma – inutile il trasporto al Policlinico di Tor Vergata Roma – Questa mattina, attorno alle ore 11, è stato registrato un incidente mortale all’altezza... L'articolo Auto contro pedone in via Anagnina: morto 81enne proviene da Roma Daily News.