Auto contro gendarmi in Francia | nessun ferito | attentatore in fuga

Auto contro soldati in Francia : nessun ferito - il conducente fugge : Un'Auto ha tentato di investire alcuni militari francesi a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Il tentativo di investimento, che non ha provocato feriti, è avvenuto nei pressi della caserma che alloggia il 7° battaglione di cacciatori alpini. L'individuo alla guida del veicolo, una Peugeot 207 nera, è fuggito dopo aver insultato un secondo gruppo di soldati.

Genova - Auto contro bus : 1 morto e 5 feriti : È di un morto e cinque feriti il bilancio di un grave incidente tra un'auto ed un autobus avvenuto nel tardo pomeriggio sulla via Aurelia a Bogliasco, nel levante di Genova. Secondo una prima...

INCIDENTE STRADALE/ Nervi-Bogliasco - scontro tra Auto e corriera Atp : un morto e 5 feriti (28 marzo 2018) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:46:00 GMT)

Verona - perde il controllo dell’Auto e si ribalta : Marco muore a 19 anni : Marco Agnello, 19enne originario di Palermo, è morto dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata su se stessa. È successo in provincia di Verona, dove risiedeva da anni. Secondo gli inquirenti, che ancora devono ricostruire la dinamica, l'incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità.Continua a leggere

Bogliasco - scontro tra Auto e corriera : Drammatico schianto questa mattina a Chiavari, un altro nel pomeriggio sull’Aurelia tra Nervi e Bogliasco. Il post del Comune di Sori: «Nel tratto forti code e rallentamenti»

Ladro maldestro scappa in Auto - sbatte contro un palo della luce e fugge a piedi : Se non si trattasse di vita reale la scena potrebbe ricordare in qualche modo uno degli episodi dei cartoon di Will Coyote . Protagonista della vicenda un Ladro maldestro e sfortunato, che ha tentato ...