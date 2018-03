Auto contro agenti in Francia | è caccia all’uomo

Si lancia in Auto contro un gruppo di soldati : caccia all'uomo in Francia - al confine con l'Italia : Nessuno è rimasto ferito. L'aggressore era a bordo di una Peugeot e secondo alcuni media, alle 8:45 avrebbe prima rivolto degli insulti ad un gruppo di militari del 93° Reggimento di artiglieria di montagna di Varces, e poi ha tentato di investirli

INCIDENTE STRADALE/ Nervi-Bogliasco - scontro tra Auto e corriera Atp : un morto e 5 feriti (28 marzo 2018) : INCIDENTE STRADALE : le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:46:00 GMT)

Ladro maldestro scappa in Auto - sbatte contro un palo della luce e fugge a piedi : Se non si trattasse di vita reale la scena potrebbe ricordare in qualche modo uno degli episodi dei cartoon di Will Coyote . Protagonista della vicenda un Ladro maldestro e sfortunato, che ha tentato ...

Moto contro Auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...