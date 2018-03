Aumentati nel 2017 i casi trattati dal Difensore civico valdostano

Cinema - calo nelle sale. Il presidente dei distributori Anica : “Documentari e film evento sono Aumentati ma non sono “veri” film” : “Agonia, disaster movie, dati inesatti. Mi dispiace ma con il vostro articolo avete fatto disinformazione, qualcosa che poi danneggia il Cinema stesso”. Parole di Andrea Occhipinti, in qualità di presidente dei distributori Anica, di fronte all’articolo “Cinema, il paradosso: meno spettatori ma più film in sala. Ecco perché è una strana agonia”. “Avete confuso la rivolta degli esercenti per i Cinema a 2 euro una volta al mese, iniziativa portata ...

Agricoltura - Coldiretti : i giovani imprenditori nel 2017 sono Aumentati del 6% - arriva il premio per l’innovazione : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% arriva il premio per l’innovazione dedicato alle giovani start up nelle campagne italiane. Ad annunciarlo è la Coldiretti in occasione del via alla presentazione delle domande di iscrizione del nuovo concorso che punta a valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane del settore agricolo e alimentare, che sono state capaci di emergere tra le altre grazie a un modello ...

Regione Lazio - i “comandati” della Pisana Aumentati nel 2017. Costo? 6 - 7 milioni : Ben 6,7 milioni di euro, un milione in più rispetto al 2016. E il conto totale, in tre anni, arriva a sfiorare quota 20 milioni di euro. L’arruolamento dei comandati in Regione Lazio non si è fermato nemmeno nel 2017. Dopo il caso – sollevato da IlFattoQuotidiano.it – dei politici con o senza poltrona, militanti, amici e avvocati di fiducia, assunti in altri enti e società partecipate ma stipendiati negli anni dalla Pisana, sono ...

Morbillo - allarme Oms : nel 2017 in Europa i casi sono Aumentati del 400% - 35 le vittime : Secondo gli esperti, sono 15 i Paesi teatro delle epidemie più consistenti: i primi tre in classifica sono stati Romania, Italia e Ucraina. In Europa nel 2017 il Morbillo ha ucciso 35 persone e ne ha colpite 21.315, il 400% in più rispetto all'anno precedente

Auto - nel 2017 crescita contenuta per i costi di riparazione : Aumentati dell'1% : ROMA - Nel 2017 i prezzi dell'assistenza Auto registrano una crescita inferiore all'inflazione. Lo rivela l'Osservatorio Autopromotec sui costi dell'assistenza secondo il quale, lo...