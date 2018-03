Audi RS5 Sportback | ecco la nuova generazione da 450 cavalli

Audi RS5 - Per la prima volta in versione Sportback : L'Audi ha scelto il Salone di New York per il debutto in anteprima mondiale della nuova RS5 Sportback. La cinque porte affianca la coupé già presentata, replicandone le soluzioni tecniche e combinando per la prima volta la carrozzeria Sportback alla motorizzazione più estrema disponibile. La base è infatti quella della nuova A5 Sportback e questo modello sportivo sviluppato da Audi Sport è destinato ai principali mercati mondiali: a partire ...