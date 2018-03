ilfattoquotidiano

: Audi RS 5 Sportback, la cinque porte sportiva globale debutta a New York – FOTO - TutteLeNotizie : Audi RS 5 Sportback, la cinque porte sportiva globale debutta a New York – FOTO - Cascavel47 : Audi RS 5 Sportback, la cinque porte sportiva globale debutta a New York – FOTO - antonioiafelice : RT @motorionline: #Audi #RS5 Sportback, l’inedita sportiva cinque porte in anteprima a New York [FOTO] -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Si sa che al mercato yankee i cavalli piacciono assai, dunquenon si è lasciata scappare l’occasione di presentare una primizia al salone di Newche si sta svolgendo in questi giorni: la RS 5. Si tratta di una novità per la casa dei Quattro anelli: una coupéassolutamentee dal design aggressivo e accattivante, che può contare sulla spinta di un V6 biturbo 2.9 TFSI da 450 Cv e 600 Nm di coppia. Numeri che le consentono uno scatto da 0 a 100 in meno di 4 secondi e una velocità massima di 250 chilometri orari, aumentabile in opzione fino a 280. La RSv5arriverà in commercio nella seconda metà dell’anno in Usa e Canada, per poi sbarcare successivamente anche in Europa e Cina: “unapurosangue“, come ha spiegato l’amministratore delegato diSport GmbH Michael-Julius Renz, ...