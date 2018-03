Attacco di tosse a Otto e Mezzo | Lilli Gruber interrompe la diretta – Video

Attacco DI TOSSE PER LILLI GRUBER/ Video - Otto e mezzo chiude in anticipo : i precedenti illustri : ATTACCO di TOSSE per LILLI GRUBER: Video, Otto e mezzo, per la giornalista è stato impossibile chiudere la puntata, ecco cosa è successo ed i commenti ironici della rete.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Attacco di tosse a Otto e Mezzo : la Gruber non chiude la puntata : FUNWEEK.IT - puntata sfortunata quella di Otto e Mezzo di ieri, mercoledì 28 marzo quando Lilli Gruber ha tentato di salutare il pubblico a casa e gli ospiti, ma è stata colta da un violento Attacco ...

Attacco di tosse per Lilli Gruber/ Video - Otto e mezzo : impossibile chiudere la puntata - ecco cosa è successo : Attacco di tosse per Lilli Gruber: Video, Otto e mezzo, per la giornalista è stato impossibile chiudere la puntata, ecco cosa è successo ed i commenti ironici della rete.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:02:00 GMT)

Attacco di tosse a Otto e Mezzo : la Gruber non chiude la puntata : Un improvviso Attacco di tosse. E la diretta di Otto e Mezzo viene interrotta bruscamente. L'inconveniente è successo questa sera a Lilli Gruber che, colta all'improvviso da una serie di colpi di tosse, si è vista costretta a chiudere la trasmissione senza nemmeno salutare i propri telespettatori e gli ospiti presenti in studio (guarda il video).Questa sera, come sempre in onda su La7, Lilli Gruber non ha potuto a concluere, come avrebbe voluto, ...