ASUS ROG Gladius II Origin : disponibile in Italia ad 89 - 90€ : Cernusco sul Naviglio, 29 marzo 2018. ASUS ROG (Republic of Gamers) ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato Italiano del mouse gaming ottico ROG Gladius II Origin, il terzo modello della serie ROG Gladius di cui adotta il tipico design ergonomico. Il cuore pulsante di questo modello è un sensore ottico che fornisce l’accuratezza e la precisione necessaria per abbattere ogni nemico, con 12.000 DPI e 250 IPS. Il design si adatta a ...

MWC 2018 il programma : Samsung - Huawei - Nokia - Sony - ASUS : A partire da domenica 26 febbraio 2018 inizierà il prossimo MWC 2018 che si terrà a Barcellona: il programma di marchi noti come Samsung, Huawei, Nokia, Sony e Asus.Tra poco meno di due giorni inizierà a Barcellona uno degli eventi mondiali più importanti per quanto riguarda la tecnologia e la telefonia mobile in particolare: stiamo parlando del MWC 2018.Alla fiera parteciperanno grandi e importanti produttori mondiali di smartphone, e noi ...