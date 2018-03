Assunzioni scuola | no all’accordo Miur e Mef | comunicato

Scuola - meno posti al Sud e poche Assunzioni su sostegno : Pacifico avverte che nel frattempo, ' continua la battaglia legale del sindacato , sempre pronto a contrastare in tribunale, attraverso ricorsi mirati, questa politica al risparmio e contro i ...

Scuola - meno posti al Sud e poche Assunzioni su sostegno : Nessuna buona nuova sugli organici del personale docente della Scuola pubblica, da adottare per il prossimo anno scolastico: nel corso dell' incontro tenuto poche ore fa al Miur, i sindacati hanno ...

Scuola - CoNaVinCoS contro le mancate Assunzioni : ‘ecco cosa faremo’ : “Il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016, semplicemente noto come CoNaVinCoS, si è riunito per decidere in merito alle azioni da intraprendere per affrontare e risolvere l’instabilità emersa dal piano assunzionale del concorso 2016, previsto dai decreti concorsuali DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016. Le condizioni di noi vincitori, apparentemente poco […] L'articolo Scuola, CoNaVinCoS contro le mancate ...

Mille nuove Assunzioni alla scuola dell'infanzia : L'organico di potenziamento sbarca alla materna. Ne dà notizia Camilla Sgambato , Pd, , componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. "Siamo in attesa del decreto interministeriale relativo all'organico di diritto per l'anno scolastico 2018/19 e dell'annuale circolare Miur che fornirà ...

Mille nuove Assunzioni alla scuola dell'infanzia : Sono previste con i posti di potenziamento nell'atteso decreto sull'organico 2018/19: le maestre in più affiancheranno le colleghe nel lavoro con i bambini

Sgambato - mille Assunzioni nella scuola dell'infanzia : Camilla Sgambato , Pd, , componete della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. 'Questo è un segnale importante per due ragioni in particolare: la prima è che, ...

Assunzioni scuola secondaria : ecco come avveranno a partire dal 2018 : Secondo quanto previsto, per la fase transitoria, dal decreto legislativo 59/17, le Assunzioni dei prossimi anni avvengono al 50% dalle GaE e per l’altro 50% (oltre ai posti non assegnabili alle GAE) dal concorso ordinario 2016 (compresi gli idonei oltre il 10% fino al terzo anno di validità delle graduatorie, a partire da quello di […] L'articolo Assunzioni scuola secondaria: ecco come avveranno a partire dal 2018 proviene da ...

Elezioni - chi pensa ai giovani? I programmi elettorali su scuola - pensioni e Assunzioni : Oltre 500mila giovani il prossimo 4 marzo parteciperanno per la prima volta alle Elezioni politiche e l'agenzia Dire ha ...