Ascolti tv | oltre 5 milioni di telespettatori per i funerali di Fabrizio Frizzi

Ascolti tv - vince con oltre 6 milioni di telespettatori la sfida Inghilterra – Italia : Ascolti tv, Prime time A vincere la sfida degli Ascolti di giornata è stata la partita tra Inghilterra e Italia che su Rai1 è stata seguita da 6 milioni 261mila spettatori pari al 23,6% di share conquistando il gradino più alto del podio. Seconda posizione per l’Isola dei Famosi che su Canale 5 è stata vista da 4 milioni 360mila spettatori pari al 22,4% di share. Terzo gradino del podio per DiMartedì che su La7 ha totalizzato 1 milione ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con oltre 6 milioni di telespettatori : Vittoria di Rai1 nel prime time del 22 marzo. Il nuovo appuntamento con Don Matteo, il ‘prete’ più amato del piccolo schermo, ha superato in media i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 65mila con il 26% di share) conquistando il primo gradino del podio. Nel primo episodio i telespettatori sono stati 6 milioni 693mila pari al 25,2% di share e nel secondo 5 milioni 509mila pari al 27,1 di share. Ascolti tv prime time L’esordio ...

Ascolti tv - oltre 4 - 5 milioni di telespettatori per L’isola dei famosi : Vittoria in prima serata per L’Isola dei famosi che su Canale5 ha registrato 4 milioni 537mila telespettatori e il 24.82% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 4 milioni 109mila spettatori hanno seguito Sei mai stata sulla luna?, il film di Paolo Genovese, che ha totalizzato il 17.3% di share. Su La7 DiMartedì è stato seguito da 1 milione 898mila spettatori con uno share dell’8.31% mentre su Rai3 #cartabianca, condotto da Bianca ...

Ascolti tv - 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori - vola Storie Maledette : Gli Ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:34:00 GMT)

Striscia la notizia/ Boom di Ascolti : oltre 6 - 5 milioni di spettatori - è il programma più visto della giornata : Questa sera, giovedì 15 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:24:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti tv - oltre 4 milioni di spettatori per l’Isola dei Famosi : Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha totalizzato 4.685.000 spettatori e una media del 24.9% di share (aiutata in questo dalle prodezze di Stefano De Martino), superando Rai1 con il suo Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? che ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Isola dei Famosi 2018, i concorrenti Bianca Atzei, cantante. ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di Ascolti : oltre 8 milioni e mezzo di telespettatori : Questa sera, martedì 6 marzo, alle 20.40 su Canale 5 tornano Ficarra e Picone alla conduzione di una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico di Antonio Ricci.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:35:00 GMT)

Ascolti tv - oltre 5 milioni di telespettatori per Che tempo che fa : E’ Rai1 a vincere la gara agli Ascolti di domenica 4 marzo. ‘Che tempo Che Fa’ ha infatti totalizzato 5.172.000 telespettatori e il 19,5% di share. A seguire ‘Che tempo Che Fa – Il Tavolo’ ne ha ottenuti 4.025.000 pari al 15,5%. Ascolti tv prime time Canale 5 con ‘Furore – Capitolo Secondo’ è stato scelto da 2.584.000 telespettatori pari al 10,1% di share, mentre Italia 1 con ‘Le Iene ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di Ascolti : oltre 8 milioni e mezzo di spettatori : Questa sera, mercoledì 28 febbraio, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotta da Ficarra e Picone. Boom di ascolti.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Ascolti tv - oltre 4 - 5 milioni di telespettatori per Che tempo che fa : Si aggiudica il prime time del 25 febbraio ‘Che tempo che fa’ su Rai1 con 4 milioni 529mila telespettatori e il 16.5% di share. Nella seconda parte, “Il tavolo” segna 2 milioni 521mila con il 14.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la fiction Furore 2 ha raccolto 2 milioni 680mila telespettatori con il 10.64% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 Le Iene che ha ottenuto 2 ...