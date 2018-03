Asamoah all' Inter Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano | Dalbert a un passo

Kwandwo Asamoah - l'indiscrezione sull'arrivo all'Inter : ha trovato casa a Milanoi : L'addio improvviso di Walter Sabatini non sta fermando il mercato dell'Inter, pronto ad accogliere lo juventino Kwandwo Asamoah , in scadenza di contratto a Torino. Il ghanese avrebbe già trovato casa ...

Asamoah andrà all'Inter : accordo fatto - contratto triennale : TORINO - Kwadwo Asamoah è praticamente un giocatore dell'Inter che lo ha convinto con un contratto di tre anni. La mutazione della sua maglia sta dunque sempre più virando sul nero e l'azzurro, ...

Juve : Asamoah trova casa a Milano. Inter - Spalletti : Champions e rinnovo : Perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ormai si sente un giocatore dell'Inter, avendo accettato l'offerta che il d.s. Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente: Asamoah firmerà un ...

L’agente di Asamoah : “Al 50% resterà alla Juventus” : L’agente di Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Radio Rai riguardo il futuro del suo assistito, cercato con insistenza da Napoli e soprattutto Inter. “Kwadwo deciderà dopo la sosta. Ha il 50% delle possibilità di restare a Torino. In Italia ci sono diversi club che cercano un terzino, ma ha richieste anche da Germania e Francia”. Resta quindi viva per l’esterno ghanese anche l’ipotesi di una permanenza alla Juventus, dove in questa ...

Dall'Inghilterra : 'Non solo Inter e Napoli su Asamoah - c'è anche Conte' : LONDRA - La Juventus è pronta a rinnovare il contratto di Kwadwo Asamoah , ma secondo il 'The Sun' deve fare i conti con le pretendenti, a partire dal Chelsea di Antonio Conte . Sull'esterno ganese, ...

Asamoah - messaggio all'Inter : 'Sono felice alla Juve' : Dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham, l'ex Udinese ha parlato a Premium Sport : ' Sono felice qui a Torino, non ho mai avuto problemi con nessuno . Voglio sempre lavorare, non ho ...

Juve - occhio alla scelta a sorpresa di Asamoah sull'Inter : le ultime : Secondo Sky Sport , non è ancora certo che Asamoah firmi con l'Inter per la prossima stagione. La Juventus infatti sta continuando a trattare col terzino e finché non si trova un accordo definitivo con l'Inter, i ...

Inter - sì di Asamoah alla mega offerta : Secondo Rai Sport , il Napoli voleva Asamoah a scadenza dalla Juventus. Ma l' Inter sta chiudendo l'acquisto perché ha avuto l'ok del ghanese per un mega contratto da 9 milioni totali in 3 anni.

Allegri sbaglia : né Marchisio né Bentancur - è Asamoah il vice Matuidi : In due occasioni - a Radio Sportiva e a Rmc Sport - avevo ribadito quanto dall'inizio della settimana va dicendo Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com : il sostituto più credibile per ...