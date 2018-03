Arriva un nuovo contraccettivo | è senza ormoni e senza effetti collaterali

Nuovo Statuto per i 5 Stelle in Parlamento : porte aperte a chi Arriva da altri gruppi e ai sospesi. Malumori per i troppi poteri a Luigi Di Maio : porte aperte ai deputati e senatori di altri gruppi politici e a quelli che, se pure eletti con il Movimento, sono sub judice per aver infranto le regole di ingaggio pentastellate. A superare quello che finora è stato un tabù per i 5 Stelle sono i nuovi statuti adottati dai gruppi M5s di Camera e Senato, gli stessi finiti nel mirino di alcuni pentastellati per l'eccessivo zelo verticistico. Le nuove regole danno il via libera alle ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Arriva Irene - un nuovo amore per Severo : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Severo ritrova Carmelito grazie all’arrivo di Irene Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Severo conosce Irene e riabbraccia finalmente il piccolo Carmelito. Facendo il punto della situazione, il bambino viene rapito da Venancia, l’ex suocera di Candela. Quest’ultima tentando di salvarlo perde la vita. Il Santacruz resta solo e […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il ...

Tutti a scuola con Apple : Arriva il nuovo iPad low cost : 'Chiunque può farlo': imparare il coding a scuola vuol dire arrivare all'università con le competenze necessarie per un mondo che va avanti ad app. Purché sia facile imparare. Va da sé che Apple ha ...

Arriva il Def - per il nuovo governo il nodo dell'aumento dell'Iva : Gli interventi sull'Iva messi in campo dal governo per ridurre l'evasione sull'aliquota stanno funzionando. Secondo quanto riportato in una prima bozza del Def che l'ANSA ha potuto visionare, da una ...

Su YouTube Web potrebbe Arrivare a breve un nuovo miniplayer : Tra le feature che gli sviluppatori del colosso di Mountain View stanno testando vi sarebbe anche un nuovo "miniplayer" per la versione Web di YouTube L'articolo Su YouTube Web potrebbe arrivare a breve un nuovo miniplayer proviene da TuttoAndroid.

Al Bano diventa nonno - Arriva il primo nipote del nuovo coach di The Voice of Italy : Al Bano diventa nonno. Quella che è nata come una indiscrezione è stata confermata e con essa la gravidanza di Cristel Carrisi, che renderà suo padre nonno nel mese di maggio. A rivelarlo è proprio l'artista di Cellino San Marco sulle pagine di Grand Hotel, nelle quali già si definisce "magico" per suo nipote. Pronto a raccontargli la storia della sua vita e insegnargli a cantare - solo se lo vorrà - il piccolo di casa Carrisi ha già messo ...

Iva - Arriva nuovo modello : Approvato il nuovo modello per la 'Comunicazione liquidazioni periodiche Iva '. L'Agenzia delle Entrate ha approvato quest'ultima versione con un provvedimento del 21 marzo , GUARDA , , sostituendo ...

A Way Out sta per Arrivare : pubblicato un nuovo gameplay trailer : Electronic Arts e Hazelight Studios sono ormai pronti all'imminente lancio del loro A Way Out, già nella giornata di ieri sono emersi i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC, ora apprendiamo che le due compagnie hanno rilasciato il trailer finale per il titolo.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo trailer riportato da Gematsu:Per chi non lo sapesse, A Way Out è un gioco di avventura "co-op-only" in cui i giocatori assumono i ...

Bardack e Broly Arrivano in Dragon Ball FighterZ a fine marzo : nuovo trailer e data ufficiale : Bandai Namco, come promesso, ci ha aggiornato sullo stato dei lavori riguardante i primi due DLC di Dragon Ball FighterZ: con il character video dedicato al prode Bardack, il publisher ci informa che il padre di Goku e Broly, i primi due contenuti aggiuntivi che prenderanno parte al roster del picchiaduro di Arc System Works, saranno disponibili entro fine marzo! Per la precisione, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ verranno ...

Il 29 Aprile Arriva in Italia sul 56 DTT Motor Trend il nuovo canale free Discovery Italia : Un nuovo grande brand targato Discovery debutta sul digitale terrestre free in Italia: il 29 Aprile arriva Motor Trend al canale 56.Motor Trend è il nuovo canale del gruppo che racconta a 360 gradi la passione per i Motori: una passione sempre più comune anche al pubblico femminile. Un canale unico nel panorama televisivo nazionale e il solo canale dedicato al mondo dei Motori 24 ore...

The Match - Arriva su Nove il nuovo programma tv di Andrea Scanzi : “Due persone a confronto - due tesi opposte” : Per la prima volta sul canale Nove di Discovery Italia arriva il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, arbitro e moderatore del nuovo programma d’attualità The Match, al via venerdì 23 marzo alle ore 23.30, subito dopo La Confessione, condotta da Peter Gomez. Un duello senza esclusione di colpi, tra due personaggi pubblici che, su uno specifico tema, la pensano in modo diametralmente opposto. Scanzi è l’arbitro di questo “faccia a faccia”: le ...

Annunciato il nuovo singolo di Lorenzo Fragola - Arriva Battaglia Navale : tutti i dettagli : Il nuovo singolo di Lorenzo Fragola è Battaglia Navale. Dopo settimane di attesa, ecco arrivare l'annuncio tanto atteso da parte del cantautore siciliano che torna così in radio dopo l'anteprima digital Bengala. Il brano arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, con un annuncio poi bucato per il 9 marzo ma arrivato prima del previsto, con la data per la rotazione radiofonica fissata nel 30 marzo prossimo. ...

“Non più come state facendo”. Messaggi vocali WhatsApp - si cambia. Il nuovo aggiornamento modifica una delle funzioni più usate. E ne Arriva una nuova - di quelle “wow!” - da usare ogni minuto : WhatsApp non si ferma mai. L’applicazione di Messaggistica istantanea più diffusa del pianeta segna un nuovo passo in avanti e presenta alcuni aggiornamenti. Novità già disponibili e che stanno incontrando il favore degli internauti e di tutti gli appassionati di tecnologia. Più rapido, veloce e decisamente più funzionale. Due, nel dettaglio sono le novità, la prima riguarda i Messaggi vocali per la piattaforma Android. Fino ad oggi per ...

Milano : Arriva 'Animals' e il nuovo zoo è tutto in peluche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...