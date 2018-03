Arriva l' anticiclone Hannibal |  bel tempo certo solo a Pasquetta

agi

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’anticiclone Hannibal regalerà agli italiani caldo e temperature in rialzo per Pasqua e, ma non dappertutto. In alcune aree la perturbazione che sta attraversando l’Italia insisterà ancora per qualche ora, ma in linea generale le festività dovrebbero essere salve. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, tra il 31 marzo e il primo aprile la situazione non è pienamente votata al bel: le precipitazioni saranno più probabili sulle aree tirreniche meridionali, soprattutto lungo le coste campane e calabresi, dove soffieranno venti moderati di ponente. Una certa instabilità potrà interessare anche l'Umbria al mattino, così come l'entroterra laziale. Non va meglio sul versante adriatico, con fenomeni piovosi più probabili sulle Marche e in Puglia, sul Gargano. ...