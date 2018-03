Arriva l'anticiclone Hannibal : bel tempo certo solo a Pasquetta : L’anticiclone Hannibal regalerà agli italiani caldo e temperature in rialzo per Pasqua e Pasquetta, ma non dappertutto. In alcune aree la perturbazione che sta attraversando l’Italia insisterà ancora per qualche ora, ma in linea generale le festività dovrebbero essere salve. Secondo le previsioni di IlMeteo.it, tra il 31 marzo e il primo aprile la situazione non è pienamente votata al bel tempo: le ...