Arrestati fiancheggiatori dell' attentatore di Berlino

(Di giovedì 29 marzo 2018) Terrorismo: la Procura di Roma ha disposto gli arresti, eseguiti dalla polizia, di alcune persone ritenute contigue alla rete di Anis Amri, il tunisinoal mercatino di Natale di, ucciso a Sesto San Giovanni il 23 dicembre del 2016. In seguito alle indagini degli inquirenti capitolini, sono finiti in manette quattro cittadini tunisini domiciliati tra Napoli e Caserta, oltre ad un palestinese, il 38enne Abdel Salem Napulsi, già detenuto a Rebibbia. Uno dei tunisini, sarebbe colui il quale avrebbe dovuto procurare ad Anis Amri i documenti falsi per poter lasciare l’Italia. I reati ipotizzati nei confronti dei 5sono a vario titolo di addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale, associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti e al favoreggiamento'immigrazione clandestina. L’operazione denominata “Mosaico” è ...