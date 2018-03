Archeologia | la Firenze antica riaffiora sotto Piazza della Repubblica

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’il lastricato ottocentesco digrazie agli scavi avviati per la ripavimentazione e sono in programma alcune visite guidate temporanee per visitare un pezzo inedito di città. Nellasono in corso i lavori di riqualificazione da parteDirezione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di. I cantieri hanno aperto, dopo 130 anni, una finestra sull’antico tessuto medievale e sulla lunga storia: dal foro romano all’assetto ottocentesco. Il Comune die la Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana die le province di Pistoia e Prato hanno deciso quindi di offrire a cittadini e turisti la possibilità di visitare i resti archeologici che sono emersi, guidati dagli archeologi di Cooperativache stanno eseguendo le indaginila direzione ...