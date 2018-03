Ape social 2018 | come fare domanda | ultime novità

Ape social? Adesso c'è un modo più conveniente per lasciare il lavoro 5 anni prima : si chiama RITA : Come lasciare il lavoro almeno 5 anni prima e avere una sorta di pensione anticipata? La risposta è semplice: attraverso la RITA , Rendita Integrativa Temporanea Anticipata , , ovvero la possibilità ...

RIFORMA PENSIONI/ Ape social e Quota 96 - le parole di Pacifico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Ape social e Quota 96, le parole di Pacifico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 26 marzo(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:06:00 GMT)

Pensioni anticipate - ultimissime al 26/3 : ancora pochi giorni per l'Ape sociale Video : I lavoratori che desiderano fruire dell'#APE sociale hanno ancora pochi giorni di tempo a disposizione per riuscire a presentare la domanda di certificazione dei requisiti [Video] entro la prima finestra utile, che corrisponde al prossimo 31 marzo 2018. La scadenza consente l'ingresso all'interno della prima fase di monitoraggio delle risorse, così come previsto all'interno della Manovra 2018. D'altra parte, per coloro che riusciranno ad avviare ...

Ape sociale - domande in scadenza : quando e come richiedere il sussidio : Ape sociale, c'è tempo fino al 31 marzo. Questa infatti la prima data utile per presentare la domanda di certificazione dei requisiti per l'anticipo pensionistico a carico dello Stato. L'Inps infatti ha...

Napoli - Insigne sbarca sul web : Aperti i profili social : Il posizionamento su tutte le principali piattaforme social garantirà a Insigne un'esposizione mediatica globale che permetterà ai milioni di tifosi e simpatizzanti azzurri in tutto il mondo di ...

Ape social - entro il 31 marzo la domanda di certificazione : Mancano 10 giorni alla prima scadenza (31 marzo) per la presentazione della domanda di certificazione per l’Ape social da parte dei lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Inviando l’istanza entro il 31 marzo i lavoratori potranno rientrare nella prima fase di monitoraggio delle domande di Ape social da parte dell’Inps che comunicherà loro entro il 30 giugno l’accoglimento o meno (vai alla ...

Riforma pensoni/ Ape social e precoci - Inps pronta a dare consulenza (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Ape social e precoci, Inps pronta a dare consulenza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 marzo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Fausto Brizzi e Claudia Zanella di nuovo insieme/ CApelli rosa e ricette social per la moglie del regista : Dopo molestopoli e le accuse piovute su Fausto Brizzi da starlette e attrici, sembra che sia tornato il sereno in famiglia e Claudia Zanella cammina di nuovo al suo fianco(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:46:00 GMT)

Pensioni anticipate e Ape social : scadenza al 31 marzo per l'invio delle domande Video : Torniamo ad aggiornare i nostri lettori sulle ultime opzioni di pensionamento anticipato attualmente disponibili [Video] con un nuovo articolo tecnico riguardante l'#APE socialE. Si avvicina infatti sempre di più la data di chiusura della prima finestra utile per poter effettuare l'apertura della pratica ed il conseguente invio all'Inps in favore di coloro che maturano i requisiti utili di accesso all'anticipo Pensionistico entro l'anno in ...

“Ma che ne sApete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

Ape Sociale - la beffa dei lavoratori autonomi : come funziona l'uscita anticipata : L'anticipo pensionistico è una misura su cui il governo ha puntato tantissimo per dare un'opportunità di uscita dal mondo del lavoro a tanti lavorati che con la riforma pensionistica stabilita...

Perugia Social Photo Fest il festival della fotografia terApeutica : È la prima rassegna a livello internazionale dedicata alla fotografia Sociale e terapeutica intesa come mezzo per attivare “un processo di autocoscienza e di esplorazione del sé”. Foto di denuncia, riflessione, riscatto di identità individuali e collettive sono al centro del Festival che quest’anno, alla sua quinta edizione, ha deciso di concentrarsi sul tema della pelle. Una parola che racchiude molteplici significati. Quella pelle che segna ...

Riforma pensioni/ Raccolta firme Uila sull'Ape social (ultime notizie) : Riforma pensioni, utimissime. Prosegue la Raccolta firme Uila sull'Ape social. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 marzo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:29:00 GMT)