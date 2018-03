Ape e Rita - il punto a Roma con gli esperti : Roma, 28 mar. , Adnkronos/Labitalia, - Ape volontaria, Ape aziendale, Rita. E' ruotata intorno alle tre forme di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro la discussione nel corso dell'evento ...

Ape e Rita - il punto a Roma con gli esperti : Io penso che non ci siano spazi tecnici per eliminare la riforma Fornero, poi la politica può decidere molte cose. Occorre invece trovare forme nuove -ha concluso- e questi strumenti possono dare una ...

Riforma pensioni - Ape e Rita le soluzioni per evitare la Fornero Bis? Video : Gli ultimi dati emersi dalla Bce non preannunciano nulla di buono nel campo previdenziale. Le ultime notizie ad oggi sulla Riforma #pensioni fanno aleggiare l’idea di una Fornero Bis a breve per consentire alla spesa pensionistica di ‘stare in piedi’. Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, riconosce che “se dovessimo crescere meno dell’1,5% medio, il futuro si tingerebbe di nero”, ma chiedere gia' oggi interventi sulle ...

Riforma pensioni - Ape e Rita le soluzioni per evitare la Fornero Bis? : Gli ultimi dati emersi dalla Bce non preannunciano nulla di buono nel campo previdenziale. Le ultime notizie ad oggi sulla Riforma pensioni fanno aleggiare l’idea di una Fornero Bis a breve per consentire alla spesa pensionistica di ‘stare in piedi’. Stefano Patriarca, consigliere economico di palazzo Chigi, riconosce che “se dovessimo crescere meno dell’1,5% medio, il futuro si tingerebbe di nero”, ma chiedere già oggi interventi sulle pensioni ...

Riforma pensioni/ Patriarca : Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Patriarca: Ape e Rita per non vanificare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Pensioni - Patriarca : "Ape e Rita risposta a sostenibilità" : Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "I dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali ci dicono che le dinamiche demografiche e le prospettive incerte della crescita possono mettere a rischio il delicato equilibrio finanziario del sistema Pensionistico e con esso il processo di stabilizz

Pensioni - Patriarca : "Ape e Rita risposta a sostenibilità" : Roma, 27 mar. , Adnkronos/Labitalia, - "I dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali ci dicono che le dinamiche demografiche e le prospettive incerte della crescita possono mettere a ...

Pensioni - Patriarca : “Ape e Rita risposta a sostenibilità” : Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “I dati di tutti gli osservatori nazionali e internazionali ci dicono che le dinamiche demografiche e le prospettive incerte della crescita possono mettere a rischio il delicato equilibrio finanziario del sistema Pensionistico e con esso il processo di stabilizzazione del debito e i rapporti tra generazioni. Per non vanificare i sacrifici imposti della riforma Fornero e per dare risposta positiva ...

"Buffon? Avrei voluto sApere da lui che era finita. I figli rimangono la priorità" : In occasione del suo quarantesimo compleanno, Alena Seredova si confessa in un'intervista a cuore aperto al settimanale Chi. Nell'intervista, in edicola da mercoledì 28 marzo, la showgirl parla anche dell'addio a Buffon.Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l'interessato o qualcun altro a me vicino.La Seredova prosegue cogliendo il lato positivo della tormentata ...

Ape social? Adesso c'è un modo più conveniente per lasciare il lavoro 5 anni prima : si chiama RITA : Come lasciare il lavoro almeno 5 anni prima e avere una sorta di pensione anticipata? La risposta è semplice: attraverso la RITA , Rendita Integrativa Temporanea Anticipata , , ovvero la possibilità ...

Fabrizio Frizzi morto - “SApevamo che combatteva una battaglia disperata” : il racconto-verità di Giancarlo Magalli : “Il telefono che suona molto presto la mattina fa sempre temere cattive nuove, ma mai avrei pensato stamattina che mi avrebbe raggiunto una notizia così dolorosa, così straziante pur se non del tutto inattesa”. Inizia così il lungo racconto di Giancarlo Magalli, amico e collega in Rai di Fabrizio Frizzi, che rivela particolari finora nascosti della malattia. “Sapevamo che stava male. Sapevamo che combatteva una battaglia ...

Capri e i suoi tesori nascosti : la riApertura del Parco Astarita : Circa cinque ettari di bellezza naturalistica unica al mondo: da qui è possibile scorgere con un solo sguardo i Faraglioni e Villa Malaparte. Si offriranno alla vostra vista dalla Penisola Sorrentina ...

Filippo Nardi/ Rifiuta la macchina della verità ma annuncia : "Farò l'analisi del cApello" (Isola dei Famosi) : Filippo Nardi ospite dell'Isola dei Famosi 2018: rivela il suo rapporto con Zachary e parla dei suoi progetti futuri anche al di fuori della televisione. (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:16:00 GMT)

Formula 1 - Ricciardo : 'Mercedes ancora favorita - dietro sfida Aperta tra Red Bull e Ferrari : È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. 'Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati ...