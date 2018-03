Anticipazioni Una Vita | LOLITA scopre la relazione tra SIMON ed ELVIRA

UNA VITA / Fernando insinua il dubbio in Teresa : Mauro la sta solo usando? (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Una VITA, puntata 29 marzo: Fernando, sollecitato da Sara, cerca di insinuare dei dubbi in Teresa. La maestra riprende a dubitare di Mauro?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:48:00 GMT)

DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 29 marzo 2018 : Marco e Chiara - una nuova coppia? : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 29 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Cosa farà Anna per non perdere Marco? Seba salva Sofia dal padre.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 07:46:00 GMT)

Il cacciatore - Anticipazioni : una svolta nelle indagini : Il cacciatore: anticipazioni quarta puntata Il pubblico di Rai Due sembra apprezzare, puntata dopo puntata, la nuova serie televisiva prodotta da Cross Productions. Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone ha letteralmente conquistato i telespettatori. Oltre agli ottimi ascolti, la serie registra anche un ottimo riscontro sui social network. I commenti positivi sono tantissimi e […] L'articolo Il cacciatore, anticipazioni: una ...

Una Vita - Anticipazioni puntate settimana dal 3 al 6 aprile 2018 : Siamo giunti alla prima settimana di aprile 2018 di Una Vita. Le anticipazioni settimanali sulle puntate della soap di Aurora Guerra da martedì 3 a venerdì 6 aprile 2018 mostrano che Sara farà una confessione a Mauro. Zenon è il mandante dell’azione di Sara e l’ispettore, dopo avere interpellato Teresa, la inviterà a non fidarsi dell’uomo. anticipazioni Una Vita, trame dal 3 al 6 aprile 2018 La relazione tra Simon ed Elvira è ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018 : anticipazioni puntata 432 di Una VITA di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018: Teresa si scusa con Mauro per aver dubitato di lui, intanto Sara prosegue con il suo piano e si fa colpire in faccia da un uomo di nome Zenon. Simon si trova a letto in soffitta ed Elvira si reca da lui per chiedergli scusa. Celia entra nel nascondiglio di Cruz Bengoa per avvertirlo che la polizia è sulle loro tracce in quanto il padre li ha traditi. Poco dopo, infatti, ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 3-6 aprile 2018 : Mauro a letto con Sara! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile 2018: Mauro inVita Sara a casa, Liberto scopre che Elvira è innamorata di Simon! Anticipazioni Una Vita: Sara, ospite a casa di Mauro, da’ inizio al suo piano. Narcotizza l’ispettore facendogli credere di aver passato una notte di passione con lei! Un uomo mascherato rapisce Celia, Liberto scopre il segreto di Elvira… Intrighi ...

Una Vita Anticipazioni : malefico piano di Cayetana per uccidere Mauro : Anticipazione Una Vita: Cayetana vuole uccidere Mauro, il piano Cayetana ha finto di essere diventata pazza e questo lo hanno capito ormai tutti i telespettatori di Una Vita. Mauro ha sempre pensato che la dark.lady della soap opera stesse mentendo. In ogni caso, San Emeterio ha deciso di non indagare più sulla donna per amore […] L'articolo Una Vita anticipazioni: malefico piano di Cayetana per uccidere Mauro proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA / Anticipazioni 28 marzo : Mauro continua ad essere ossessionato da Cayetana? : Anticipazioni Una VITA, puntata 28 marzo: Sara e Fernando continuano a tenere sotto controllo i movimenti di Mauro, convinti che lui sia ossessionato da Cayetana.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:16:00 GMT)

Le Iene Show - servizi e Anticipazioni del 28 marzo : Fabio Rovazzi iena per una sera : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming sulla pagina web di Italia1 e on demand su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni mercoledì 21 ...

Una vita Anticipazioni : MAURO è morto??? : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una vita vi abbiamo parlato della volontà di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) di assassinare MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo): una volta posto fine alla messinscena della sua pazzia, la dark lady apprenderà con sgomento che il suo più acerrimo nemico è diventato il nuovo commissario del quartiere di Acacias e così si accorderà con Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) ...

Anticipazioni Una Vita : TERESA e FERNANDO conoscono il piccolo TIRSO : Nelle puntate estive della telenovela Una Vita faremo la conoscenza del piccolo TIRSO, un orfanello che entrerà nella quotidianità di TERESA Sierra (Alejandra Meco) e FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi); per capire meglio come si arriverà a questo nuovo ingresso, è bene ricapitolare che cosa succederà negli episodi in onda proprio in quel periodo… Stando a quanto segnalato dalle Anticipazioni, tutto avrà inizio quando Mauro San Emeterio ...

Una Vita Anticipazioni 27 marzo 2018 : Fernando dubita dei sentimenti di Mauro per Teresa : Dopo le rivelazioni di Sara, Fernando è convinto che Mauro stia approfittando di Teresa per avvicinarsi alla sua nemica giurata: Cayetana

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 3 al 6 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da martedì 3 a venerdì 6 aprile 2018: Sara confessa a Mauro di aver rubato il fascicolo in casa sua su ordine di Zenon e di averlo consegnato a Fernando. L’ispettore chiede conto della cosa a Teresa e le dice di non fidarsi dell’uomo. Lolita aiuta Elvira a non farsi trovare in soffitta dal padre. Liberto sente la domestica parlare con Casilda dell’accaduto e chiede a Elvira conto dei ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Valentina Autieri contro Gemma Galgani : una nuova alleata per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. La dama ValenTina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:05:00 GMT)