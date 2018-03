Anthony Joshua | ' Tyson? Il più cattivo del pianeta | non voglio essere come lui'

Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale pesi massimi : i pugili ai raggi X. Due imbattuti titanici per la sfida di Cardiff : Tutto è pronto per uno degli incontri più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo si affronteranno Anthony Joshua e Joseph Parker: a Cardiff, il britannico e il neozelandese incroceranno i guantoni nel match che mette in palio le cinture mondiali WBA, WBO, IBO, IBF dei pesi massimi. Conosciamo meglio i due pugili analizzandoli ai raggi X, ricordando che Joshua è il grande favorito. Anthony Joshua: Soprannominato AJ, il 27enne britannico è ...

Anthony Joshua vs Joseph Parker - Mondiale Pesi Massimi 2018 : orario d’inizio e come vedere il match in tv. La data e il programma completo : Sabato 31 marzo si combatterà uno dei match più attesi dell’anno: Anthonuy Joshua e Joseph Parker sono pronti per sfidarsi sul ring di Cardiff, in palio addirittura quattro cinture mondiali dei Pesi Massimi. Il britannico metterà sul tavolo i suoi titoli WBA, IBF, IBO mentre il neozelandese quella WBO: si tratta di un incontro attesissimo, una sfida stellare e avvincente. Il padrone di casa partirà con tutti i favori del pronostico ma il ...

Meghan Markle e Harry - il pugile Anthony Joshua si offre testimone e ci prova : 'Hai una sorella?' : ... l'ultimo a farsi scherzosamente avanti - mentre la lista dei predestinati resta aperta e naturalmente riservatissima - è stato, a modo suo, l'esplosivo campione del mondo di pugilato dei massimi ...

Boxe - Anthony Joshua - Joseph Parker : titolo dei massimi in palio il 31 marzo a Cardiff : ... l'atteso match tra i migliori rappresentanti della Boxe contemporanea James Toney: 'Avrei dovuto mettere KO Donald Trump' Crolla vs Burns: dove vedere il match in diretta tv e streaming