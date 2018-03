Annunciato No Man' s Sky Next | il debutto assoluto su Xbox One e aggiornamento su PS4 e PC

Pokémon per Nintendo Switch sarà Annunciato questa settimana? : Sin dal fugace annuncio durante l'E3 2017, il nuovo gioco dei Pokémon per Nintendo Switch non si è ancora mostrato in azione, né abbiamo avuto un solo, semplice teaser. Le cose potrebbero cambiare presto, anzi prestissimo: secondo dei recenti rumor, il gioco potrebbe far capolino in Rete - con un annuncio accompagnato da un trailer - nel corso di questa settimana, precisamente domani - mercoledì 28 marzo. Nel corso delle ultime ore, infatti, ...

Maneskin : Annunciato il tour autunnale : "Chosen", il loro primo inedito, presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato certificato platino. Le immagini del videoclip, ambientato nel corridoio di ...

Maneskin a Brescia e Padova - Annunciato a sorpresa il nuovo tour : Dopo aver scalato le classifiche con il loro primo inedito "Chosen", certificato disco di platino , sia il singolo che l'omonimo EP, pubblicati da Sony Music, , che ha raggiunto milioni di streaming ...

Sonic Mania Plus Annunciato al SXSW : La scorsa settimana al SXSW, SEGA ha ospitato il “Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog Panel” rivelando nuovi titoli basati sull’amato franchise. Al panel hanno partecipato il capo del team Sonic, Takashi Iizuka, il Social Media Manager, Aaron Webber, il Director of Product Development, Austin Keys, il Director delle animazioni di Sonic Mania, Tyson Hesse e il coordinatore delle produzioni animate televisive, ...

Gli ex sviluppatori di The Division e Hitman formano un nuovo studio chiamato Sharkmob : Annunciato il primo progetto : Il nascente studio Sharkmob, un team di sviluppo recentemente formato da veterani di Ubisoft, ha rotto il silenzio attorno al suo primo progetto.Stando a quanto riportato da Games Industry, lo studio è diretto dall'ex CEO Massive e produttore esecutivo di The Division, Fredrik Rundqvist.Ad unirsi a lui ci sono altri esponenti di Ubisoft, tra cui il direttore tecnico di The Division, Anders Holmquist; il director IP Martin Hultberg; Il director, ...

Spyro The Dragon Treasure Trilogy potrebbe essere Annunciato domani : Nei giorni scorsi si era già rumoreggiata una edizione remaster del classico per la prima PlayStation, Spyro: Activision dichiarò di essere al lavoro su una famosa IP e, allo stesso tempo, è comparso su Twitter un account di Spyro the Dragon.In molti hanno pensato a un ritorno dello storico titolo e, a quanto pare, i tanti fan della serie potrebbero essere accontentati. Su Reddit l'insider B4DASS ha riferito che Spyro The Dragon Treasure Trilogy ...

Il nuovo Tomb Raider sarà Annunciato ufficialmente domani : Square Enix è pronta a rilasciare il primissimo trailer del nuovo Tomb Raider proprio domani,15 Marzo, in contemporanea con l’uscita in tutte le sale cinematografiche del film omonimo tratto dalla saga videoludica. Il sito Hotaku ha indagato su questa faccenda e ha svelato che il titolo sarà “Shadow of the Tomb Raider” e uscirà il prossimo 14 Settembre. Sembrerebbe che in questo capitolo scopriremo finalmente ...

Frances McDormand è la Miglior attrice agli Oscar 2018 - un trionfo Annunciato per la protagonista di Tre Manifesti : Fresca vincitrice di un Golden Globe, di un SAG Award e di un BAFTA, e favorita assoluta anche per la cerimonia di questo 4 marzo: Frances McDormand è la Miglior attrice agli Oscar 2018, grazie al ruolo da protagonista in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Zero sorprese quindi sulla vittoria dell’attrice, la cui interpretazione di Mildred Hayes nel film di Martin McDonagh sta facendo parlare di sé sin dalla presentazione di Tre Manifesti a ...

Gravel : Annunciato un live streaming per domani : Mentre poco tempo fa Milestone annunciava il Season Pass e il piano per il lancio dei DLC per il suo Gravel, ecco che arrivano interessanti novità sul titolo atteso dagli appassionati di quattro ruote.Infatti, per la giornata di domani 14 febbraio alle ore 18, è prevista una diretta streaming dedicata proprio a Gravel, durante la quale due degli sviluppatori di Milestone giocheranno su alcune delle piste inedite e risponderanno in diretta alle ...

Isola dei famosi 2018/ Pagelle e news : Francesco Monte vincitore Annunciato? Alessia Mancini bocciata : Il meglio e il peggio della seconda puntata de L'Isola dei famosi 2018, con le Pagelle dei migliori e peggiori. Alessia Mancini continua a non convincere pubblico e compagni.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 08:13:00 GMT)

Dai creatori di World of Goo - Annunciato il nuovo 7 Billions Humans : Tomorrow Corporation ha annunciato ufficialmente 7 Billions Humans, un puzzle game seguito del noto Human Resource Machine pubblicato nel 2015.Come riporta Eurogamer.net, il team è lo stesso che aveva sviluppato il più celebre World of Goo, e porterà il nuovo titolo in esclusiva console su Nintendo Switch. La release è inoltre prevista su PC.In 7 Billions Human dovremo risolvere oltre 60 rompicapi basati sulla programmazione con un nuovo ...