Annunciato MotoGP 18 per PS4 | Xbox One | Nintendo Switch e PC

(Di giovedì 29 marzo 2018) Milestone e Dorna Sports S.L sono liete di annunciare che18, il nuovo capitolo del franchise di successo dedicato alla, è in arrivo il 7 Giugno su PlayStation 4,One, Windows PC/STEAM. Qualche settimana più tardi verrà rilasciato anche su.Il videogioco ufficiale dedicato allatornerà con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del pianeta.18 darà l'opportunità a tutti i videogiocatori di prendere parte in prima persona al campionato, offrendo tutti i contenuti ufficiali della stagione 2018 e nuove features di gioco, con l'obiettivo di raggiungere il massimo livello di realismo. Matteo Pezzotti, Lead Designer in Milestone, afferma: "18 sarà un reboot del nostro titolo di punta, con l'obiettivo di offrire a tutti i fan l'esperienza dipiù coinvolgente e ...