Annunciata Nightfall | prima grande espansione per lo stealth in terza persona Aragami

(Di giovedì 29 marzo 2018) Lince Works ha presentato ladella storia di, l'actionindel 2016 disponibile su PlayStation 4 e PC via Steam. L'sarà chiamatae amplierà le vicende dei protagonisti Hyo e Shinobu. Sarà infatti introdotta una nuova campagna che si svolgedei fatti di, che potremo giocare in cooperativa grazie a un comparto multiplayer online cross-platform.Ingli assassini Hyo e Shinobu sono sulle tracce del misterioso "Alchimista" durante una missione finale per recuperare un compagno perduto molto tempo fa. La nuova campagna fornirà nuove sfide ai giocatori più esperti e permetterà di vivere le vicende che anno portato al risveglio di. Ecco quali saranno le feature chiave dell', così come appaiono sulle pagine di Gematsu:sarà disponibile nel mese di maggio per PC e ...