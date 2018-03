Annalisa Minetti è diventata mamma | gli auguri di Barbara d’Urso

Annalisa Minetti / Parlerà di Sanremo? Manca un mese all’arrivo della seconda figlia (Domenica Live) : Annalisa Minetti a Domenica Live, l'artista Parlerà del suo Festival di Sanremo oppure descriverà ancora le sue emozioni in attesa di Elena? La bimba nascerà il prossimo mese.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Domenica Live / Anticipazioni : Enrico Montesano e Annalisa Minetti tra gli ospiti della d’Urso (11 febbraio) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti: da Barbara d'Urso si parlerà ancora dell'Isola dei Famosi e la conduttrice ospiterà Annalisa Minetti, Enrico Montesano e Giorgia Meloni.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Annalisa Minetti piange a Domenica Live - 'vede' per la prima volta la figlia Elena : 'Ho fatto il test - è sana' : Annalisa Minetti incinta al 7° mese della sua bambina Eléna Francesca è riuscita a 'vedere' l'ecografia della figlia in diretta tv ed è scoppiata in lacrime: ecco come è stato possibile grazie al ...

Annalisa MINETTI/ Incinta di Elena : foto - il ringraziamento all'amica Barbara d'Urso (Domenica Live) : ANNALISA MINETTI Incinta di Elena e cieca totale, torna ospite a Domenica Live: "sono preoccupata ma Gesù mi ha dato lei e mi darà la forza di crescerla". Sorpesa d'Urso per la cantante(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:25:00 GMT)

Annalisa Minetti a Domenica Live : la sorpresa di Marco Carta e Bianca Atzei : Annalisa Minetti a Domenica Live, nella puntata andata in onda Domenica 14 gennaio 2018, durante l’intervista di Barbara d’Urso, ha ricevuto le sorprese fatte apposta per lei da Marco Carta e Bianca Atzei oltre che dal suo compagno e dai suoi genitori. La cantante, protagonista dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha ringraziato tutti gli amici e colleghi e si è è ...

Annalisa MINETTI/ Incinta di Elena : foto - il commento emozionato della cantante (Domenica Live) : ANNALISA MINETTI Incinta di Elena e cieca totale, torna ospite a Domenica Live: "sono preoccupata ma Gesù mi ha dato lei e mi darà la forza di crescerla". Sorpesa D'Urso per la cantante(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Annalisa Minetti : "Non trasmetterò malattia a mia figlia" : Annalisa Minetti , ospite di Domenica Live di Barbara d'Urso, racconta la sua gravidanza. A marzo diventerà mamma per la seconda volta: nascerà Elena. La cantante ha più volte sottolineato la paura ...

Annalisa Minetti : Non trasmetterò malattia a mia figlia : Annalisa Minetti, ospite di Domenica Live di Barbara d'Urso, racconta la sua gravidanza. A marzo diventerà mamma per la seconda volta: nascerà Elena. La cantante ha più volte sottolineato la paura che l'ha accompagnata in questi mesi: "Abbiamo fatto un test per sapere se la piccola era sana e posso dire che non le trasmetterò la mia malattia". Poi la cantante ha spiegato alla d'Urso il motivo di tanta apprensione ...

Annalisa Minetti piange a Domenica Live : per la prima volta “vede” la figlia che aspetta : Annalisa Minetti incinta e in lacrime a Domenica Live: ha visto la figlia Elèna con un ciondolo che riproduce l’ecografia in 3D Momenti di commozione per Annalisa Minetti. Incinta della seconda figlia – che chiamerà Elèna Francesca in onore dei suoceri – la cantante e atleta paralimpica è riuscita finalmente a vedere la piccola. Fino […] L'articolo Annalisa Minetti piange a Domenica Live: per la prima volta ...

Annalisa Minetti/ Incinta di Elena : ciondolo con viso della bimba in 3D per poterla “vedere” (Domenica Live) : Annalisa Minetti Incinta di Elena e cieca totale, torna ospite a Domenica Live: "sono preoccupata ma Gesù mi ha dato lei e mi darà la forza di crescerla". Sorpesa D'Urso per la cantante(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:23:00 GMT)

Annalisa MINETTI/ Incinta di Elena : "Non vedo l'ora di conoscerla - la vita è un’occasione!” (Domenica Live) : ANNALISA MINETTI Incinta di Elena e cieca totale, torna ospite a Domenica Live: "sono preoccupata ma Gesù mi ha dato lei e mi darà la forza di crescerla". Sorpesa D'Urso per la cantante(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:02:00 GMT)